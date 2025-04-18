Появился первый постер четвертого сезона антологии «Любовь. Смерть. Роботы»

Netflix опубликовал первый постер четвёртого сезона антологии «Любовь. Смерть. Роботы». На нём можно увидеть значки, символизирующие шоу, в виде сердечка, черепа и головы робота.

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«Любовь. Смерть. Роботы» состоит из отдельных эпизодов, которые не связаны общим сюжетом и чаще всего создаются разными командами. Антологию объединяет лишь тематическая связь с тремя темами из названия, хотя не в каждой серии обязательно присутствуют все три элемента.

© Netflix

Премьера четвёртого сезона сериала-антологии состоится на платформе 15 мая. В сборник войдут 10 эпизодов, которые расскажут различные истории из различных уголков мира.