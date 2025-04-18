Опубликован закадровый ролик фильма «Мир Юрского периода: Перерождение»

Universal Pictures опубликовала закадровый ролик со съёмок новой части «Мира Юрского периода», которая получила название «Перерождение». В видео можно увидеть актёров, которые рассказывают о работе над лентой.

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Видео доступно на YouTube-канале Jurassic World. Права на видео принадлежат Universal Pictures.

Будущая картина вновь расскажет о появлении динозавров в современном мире и не будет связана с последней трилогией. Однако другие подробности сюжета пока неизвестны.

Вместе со Скарлетт Йоханссон сыграли Мануэль Рульфо («Линкольн для адвоката»), Джонатан Бейли («Феррари»), Луна Блейз («Манифест») и другие. Кресло режиссёра занял Гарет Эдвардс — постановщик «Создателя» и «Изгоя-один».

Мировая премьера нового «Мира Юрского периода» состоится 2 июля.