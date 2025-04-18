Завершились съемки остросюжетного боевика "Тропа гнева" с Максимом Дроздом
Остросюжетный боевик "Тропа гнева" режиссера Олега Фомина с Максимом Дроздом в главной роли снимается в сотрудничестве России и Таджикистана. Редкий на сегодня случай, но, возможно, таких проектов станет больше.
По сюжету пограничник в отставке Сергей Марков (Максим Дрозд) в поисках пропавшей дочери возвращается в Таджикистан, где он в молодости служил на границе. Чтобы вернуть дочь, ему предстоит распутать детективный, почти мистический клубок вопросов, столкнуться с призраками прошлого: криминалом, местью, собственными ошибками, исправить которые можно только вернувшись к началу - в горы.
В фильме также снялись: Павел Чинарев, Артем Ткаченко, Анфиса Черных, Алена Бабенко, Артур Ваха и другие.
Съемки полнометражного международного проекта, который создается кинокомпанией "Лендок", каналом РЕН ТВ (оба - Россия) и "Точикфилм" (Таджикистан), проходили в Душанбе (Таджикистан), в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Телевизионная премьера картины состоится на канале РЕН ТВ.
"Наш фильм - боевик с большим количеством трюков и с юмором, - рассказывает режиссер картины Олег Фомин. - Это история не только мужская, но и в принципе человеческая. По ходу развития этой истории "тропа гнева" превратится в "тропу любви", потому что без любви ни одно кино снимать не имеет смысла. Очень надеюсь, что зрителю фильм понравится! В Таджикистане я побывал в первый раз и был в хорошем смысле в шоке от той красоты, которую мы здесь увидели. И виды этой страны только украсили нашу картину, природа тут работала на нас".