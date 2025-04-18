Стала известна дата российской премьеры фильма «Загадочное убийство Белль»

Фильм "Загадочное убийство Белль" с участием звезд французского кино Шарлотты Генсбур ("Обещание на рассвете", "Антихрист") и Гийома Кане ("Прекрасная эпоха", а также - фильм "Падение короны", который сейчас идет в российских кинотеатрах) выйдет в российских кинотеатрах 15 мая.

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Фильм создан по мотивам романа "Смерть Беллы" Жоржа Сименона, подарившего миру знаменитую серию книг о "Комиссаре Мегрэ". Режиссер картины - Бенуа Жако ("Прощай, моя королева", "Маркиз де Сад", "Ева").

"Загадочное убийство Белль" - новый взгляд на знаменитое творение детективного жанра Жоржа Сименона. Пьер (Гийом Кане) и его жена Клеа (Шарлотта Генсбур) ведут размеренную жизнь в уютной французской глубинке. Он работает учителем, она заведует аптекой. Однажды к ним в гости приезжает дочка друзей - юная Белль (Джозефин Хелин). И ее невинная красота пленяет весь город.

Несколько дней спустя при таинственных обстоятельствах девушка погибает, а указывают на хозяина дома. Кругом расползаются слухи. И теперь единственный шанс Пьера защитить свое честное имя - самому отыскать убийцу.