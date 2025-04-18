Первые критики высказались о фильме ужасов «Дожить до рассвета»

Уже 25 апреля состоится премьера «Дожить до рассвета» — экранизации хоррора Until Dawn для консолей PlayStation. Лента выступит духовным наследником оригинальной игры, используя некоторые особенности жанра.

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На днях Sony Pictures устроила закрытый показ ленты, и первые критики уже поделились первыми впечатлениями. В целом журналисты остались довольны увиденным — они называют ленту достойным наследником Until Dawn с шутками, брутальными сценами и отсылками на хорроры 2000-х.

«Дожить до рассвета» — восхитительно изобретательный фильм ужасов, это настоящее любовное письмо жанру.

Это очень весёлый хоррор — с приятным актёрским составом и множеством сюрпризов, приколов и кровавых сцен. Он ощущается как фильм ужасов из 2000-х годов в хорошем смысле. Я не хотел, чтобы фильм заканчивался.

Мой главный хоррор-сюрприз года. Режиссёры взяли игру и превратили её в очень кровавый фильм, полный жестоких сцен и забавных моментов. Это очень весёлый фильм!

Полноценные обзоры «Дожить до рассвета» выйдут на следующей неделе — к премьере ленты в кинотеатрах.