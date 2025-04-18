Стала известна дата российской премьеры фильма «Последнее завтра»

Кинокомпания «Атмосфера Кино» опубликовала дублированный трейлер фильма «Последнее завтра» с Дженной Ортегой и музыкантом The Weeknd. Из ролика стало известно, что премьера ленты в кинотеатрах России состоится 29 мая.

© Чемпионат.com

Видео доступно на YouTube-канале «Атмосфера Кино». Права на видео принадлежат Lionsgate.

<img class="" src="https://news.store.rambler.ru/img/32013e411ed07d9160580aa861215aa7"/>

Согласно синопсису, музыкант, измученный бессонницей, отправляется в путешествие с незнакомкой, которая постепенно раскрывает всю суть его личности. Тематически картина связана с одноимённым альбомом, который музыкант The Weeknd выпустил 31 января.

В мировом прокате лента выйдет уже 16 мая. Режиссёром выступил Трей Эдвард Шульц, снявший картину «Оно приходит ночью».