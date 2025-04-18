Рецензия на сериал «Переходный возраст»

13 марта на платформе Netflix состоялась премьера британского мини-сериала "Переходный возраст" (другое название — "Подросток"). Режиссёром выступил Филипп Барантини, а исполнительным продюсером стал Бред Питт.

© Кадр из трейлера

В главных ролях — один из создателей сериала Стивен Грэм, снимавшийся в знаменитых "Острых козырьках", "Большом куше" и "Бандах Нью-Йорка", а также Эшли Уолтерс, Эрин Доэрти, Оуэн Купер и другие. Сериал показывает разную реакцию родных и близких, знакомых и незнакомцев на совершённое главным героем, мальчиком Джейми, преступление, и сосредоточен на рефлексии главных персонажей по поводу того, с чем им пришлось столкнуться.

Сюжет сериала вращается вокруг тринадцатилетнего мальчика и его семьи. Идея фильма возникла у Грэма после чтения новостных сводок:

«Я прочитал статью о том, как молодой парень ножом ранил девушку. А спустя пару месяцев увидел в новостях историю о другом подростке, который сделал то же самое. Если быть честным, это меня очень потрясло. Это разбило мне сердце. Я подумал: "Что сегодня происходит с мальчиками?" Они мальчики. Это не взрослые мужчины совершают такие поступки».

Сюжетная линия развивается постепенно, большой загадки в самом преступлении нет, акцент сделан на психологической, а не детективной составляющей. Главная интрига заключена не в том, кто и как преступил закон, а в том, почему это случилось, и кто мог это предотвратить.

Нам предоставляют возможность увидеть ситуацию глазами психолога, детективов и родителей мальчика. Зритель погружается в драму и сопереживает как родителям главного героя, так и другим персонажам, в том числе эпизодическим — например, подруге погибшей девочки, одинокой и имеющей трудности в общении с матерью. Психологическая составляющая сфокусирована на взаимоотношениях детей и их родителей, именно поэтому второстепенные герои и их побочные линии имеют значение: вторая серия показывает проблемы в семье подруги Кэти и сложные отношения с сыном одного из детективов. Эти герои вызывают такое же волнение, как и главные: что будет дальше с подругой Кэти, Джейд? Куда она пошла после школы, если дома ей плохо, а единственная, кто мог её приютить, мертва? Что изменится между детективом и его сыном? Сериал демонстрирует позицию, что именно родители должны оберегать детей от эмоционального дискомфорта, с которым они могут столкнуться, и привлекает внимание к внутреннему миру подростков.

«Мы не знаем, что они смотрят в комнате», — говорит отец мальчика, и именно это привело к трагедии, поскольку на глубинном уровне родители понятия не имеют, чем живут их дети.

Зрителю предлагается составить собственное мнение о произошедшем — как и в жизни, в сериале нет ни однозначно положительных, ни отрицательных героев. Даже сам главный герой до самого конца повторяет, что ничего не сделал, при этом не отрицая своей ненависти к погибшей. Перед нами ставятся проблемы жестокости, важности душевного состояния подростков и значения родительской вовлечённости.

Большое внимание в основном конфликте уделено культуре общения в соцсетях и теме травли, представленной с разных сторон: погибшая девочка столкнулась с унижением в Сети из-за откровенной фотографии, однако и она сама унизила мальчика, когда тот пригласил её на свидание. Жестокость порождает жестокость и потребность сбиваться в группы, чтобы не быть уязвимым. Косвенно затронута тема субкультур инцелов (агрессивно настроенных по отношению к женщинам мужчин, считающих, что просто добиться женского расположения без грубой силы невозможно), однако ни один из персонажей не является её последователем.

Посыл фильма сосредоточен на идее, что детям и подросткам необходимо иметь крепкую опору, которую они могут получить только в семье, возможность обсудить то, что их волнует и беспокоит, а родители должны воспитывать в них критическое мышление, в этом случае любой контент из Интернета не будет нести опасность.

Сами авторы проекта, в частности, соавтор сценария Джек Торн, говорят, что хотели бы показать последствия равнодушия, отсутствия привычки разговаривать:

«Это исследование мужской ярости, ярости мальчика. Чтобы вырастить ребёнка, нужна целая деревня, и чтобы разрушить его – тоже. "Переходный Возраст" рассматривает разные "домики" в этой деревне, которые привели Джейми к падению, и тех людей, которые могли бы его спасти».

Сериал вызвал сильный резонанс по всему миру, на него отреагировал даже британский премьер-министр Кир Стармер, сообщивший, что его, как отца двоих детей-подростков, фильм сильно задел. Оуэн Купер, исполнивший роль мальчика Джейми, и сам создатель сериала Грэм признавались, что так и не посмотрели сериал от начала до конца.

«Я просто не люблю смотреть на себя»‎, — говорит Оуэн, причём больше всего его напрягает просмотр именно третьего эпизода, где его персонаж в разговоре с психологом раскрывается в полной мере.

Отношение к картине может быть разным, неизменно лишь то потрясение, которое она вызывает, даже у тех, кто в ней снимался. Фильм тяжёлый и в то же время необходимый для просмотра всей семьёй.