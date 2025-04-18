10 лучших фильмов с Арнольдом Шварценеггером: список, фильмография

Чемпионат.com

Собрали зрелищную подборку с Железным Арни!

Десять лучших фильмов с Арнольдом Шварценеггером
© Чемпионат.com

Завоевав все возможные титулы в бодибилдинге, Арнольд Шварценеггер покорил и мир кино. К 30 годам он стал миллионером, а к 2024 году его состояние составило почти $ 1 млрд!

Биография Арнольда Шварценеггера

Арнольд Шварценеггер родился 30 июля 1947 года в небольшом австрийском городке Таль. Его отец Густав был полицейским, мать Аурелия работала в торговле. Оба родителя хотели, чтобы их сын выучился на практичную профессию, которая поможет в будущем встать на ноги.

Но Арнольд с детства мечтал стать богатым и знаменитым и из-за этого постоянно конфликтовал с отцом. Зарплаты полицейского едва хватало на оплату коммуналки и еду, семья жила в острой нужде. Поэтому мечты юного Шварценеггера никто всерьёз не воспринимал.

Однако Густав, наоборот, потворствовал занятиям спортом. Сначала Арнольд увлёкся футболом, но, вдохновившись такими бодибилдерами, как Рег Парк и Стив Ривз, решил заняться культуризмом.

А поворотным моментом в жизни юного Арни стала встреча с советским тяжёлоатлетом Юрием Власовым, который был для Шварценеггера кумиром. В 1961 году Власов посетил Вену в рамкам чемпионата мира по тяжёлой атлетике. За кулисами к нему подошёл худенький 14-летний парнишка и попросил автограф. Пара минут беседы, напутственные слова Власова и его последующее выступление произвели на Арнольда неизгладимое впечатление. Он был уверен, что бодибилдинг – это его стезя.

Кстати, с Юрием Власовым Арнольд встретился ещё раз, годы спустя, во время трёхдневного пребывания в Москве. В столицу Шварценеггер прилетел на съёмки «Красной жары».

Заниматься культуризмом Шварценеггер стал в 15 лет. В 18 лет его призвали в армию, где он стал механиком – водителем танка. Но даже в армейских условиях Арнольд не забросил тренировки: он соорудил из подручных средств штангу и прятал её в танке.

Он даже поехал на конкурс «Мистер Европа» среди юниоров. Победу Шварценеггер праздновал в течение двух недель на гауптвахте, куда его отправили за самоволку.

После демобилизации Арнольд некоторое время работал фитнес-тренером, а в 1966-м поехал в Лондон на конкурс «Мистер Вселенная» и, к своему удивлению, получил серебро. Как признавался позже Шварценеггер, он не рассчитывал попасть даже в пятёрку! Год спустя на этом же турнире Арнольд одержал победу, став самым молодым в истории бодибилдинга обладателем титула.

В 21 год Шварценеггер переехал в Америку. Там он продолжил спортивную карьеру и в 23 года уже выиграл турнир «Мистер Олимпия». На сегодняшний день Арнольд Шварценеггер – семикратный обладатель титула «Мистер Олимпия»! В 1988-м он организовал собственный конкурс «Арнольд Классик».

После побед на спортивном поприще Арнольд начал строить актёрскую карьеру. В первом фильме «Геркулес в Нью-Йорке», по словам самого же актёра, он выглядел не просто неубедительно, а смешно. Это заставило его записаться на курсы актёрского мастерства и поработать над акцентом.

Фильмы «Конан-варвар» и «Конан-разрушитель» имели оглушительный успех и принесли славу не только создателям проектов, но и самому Арнольду. А после выхода «Терминатора» на актёра посыпались предложения от режиссёров. Рос спрос, росли и гонорары. Например, третья часть «Терминатора» обогатила Шварценеггера на $ 30 млн.

Однако образ героя с непробиваемым лицом Железному Арни поднадоел, он боялся застрять в этом амплуа. Тогда Шварценеггер начал пробовать свои силы в комедийном жанре. Так сложился забавный тандем Арнольда Шварценеггера и Дэнни Де Вито в комедиях «Близнецы» и «Джуниор».

В 2003 году Арнольд Шварценеггер решил уйти в политику и был избран на пост губернатора Калифорнии. На это время карьера актёра встала на длительную паузу. В 2011-м, после ухода с поста губернатора, Арнольд подписал контракт на съёмки фильма «Возвращение героя».

Личная жизнь Арнольда Шварценеггера

В юности актёр встречался с учительницей английского языка Барбарой Аутланд Бейкер, парикмахершей Сью Морэй. В 1977-м на одном из званых ужинов познакомился с журналисткой Марией Шрайвер, племянницей президента Джона Ф. Кеннеди. Позже Мария вспоминала, что сначала испугалась огромного парня с выдающейся челюстью. Но он был так обаятелен, пытался шутить и скрыть свой сильный австрийский акцент, что её сердце растаяло. Позже девушка стала посещать все турниры возлюбленного и громче всех болела за него.

Весной 1986 года Мария и Арнольд поженились В браке родилось четверо детей: Патрик стал актёром, Кристина – продюсером, Кэтрин – писательницей, а Кристофер ведёт непубличный образ жизни. Кэтрин замужем за актёром Крисом Прэттом, у пары трое детей.

В 2011 году в семье разразился скандал. Стало известно о внебрачном сыне Арнольда, которого родила домработница Милдред Патрисия Баена. Арнольд признал ребёнка, а Мария Шрайвер подала на развод. Сейчас Джозефу 27 лет, он просто копия отца и также занимается бодибилдингом.

Топ-10 фильмов с Арнольдом Шварценеггером

«Геркулес в Нью-Йорке», США, 1969 год

  • Жанр: боевик.
  • Режиссёр: Артур Аллан Сейдельман.
  • Главные актёры: Арнольд Стэнг, Арнольд Шварценеггер.
  • Возрастные ограничения: 12+.

Для 23-летнего Арнольда роль Геракла, сброшенного отцом Зевсом с Олимпа и оказавшегося в современном Нью-Йорке, стала дебютом. Однако эту работу актёр ненавидит и не любит вспоминать о первом киноопыте. По словам Шварценеггера, фильм получился глупым, а он выглядел в нём ещё глупее.

В фильм Арнольд попал по счастливой случайности и, можно сказать, благодаря хитрости. Его приятель – тренер Джо Уайдер – активно советовал продюсерам взять Шварценеггера на роль молодого бодибилдера и уверял, что у него есть драматический опыт. В шутку или всерьёз заявлял, мол, парень уже успел и Гамлета сыграть в театре.

Кстати, в титрах звезда указан как Арнольд Стронг (то есть сильный), так как продюсерам фамилия Шварценеггер показалась труднопроизносимой. Возникли сложности и с сильным австрийским акцентом Арнольда. В итоге его дублировал другой актёр.

«Конан-варвар», США, Мексика, 1982 год

Первая настоящая роль, которая стала культовой. В образе Конана-варвара Шварценеггер смотрелся идеально (его не смог переплюнуть даже Джейсон Момоа в ремейке). Продюсеры не скрывали, что ищут актёра, не обладающего каким-то невероятным талантом, им важно было красивое, мощное и рельефное тело в кадре.

Сначала раздумывали над кандидатурами Сильвестра Сталлоне и Чарльза Бронсона. Однако, увидев документальный фильм «Качая железо», поняли – перед ними реальный Конан-варвар!

Чтобы добавить фигуре атлетичности, Шварценеггер полтора года занимался кардиотренировками, скалолазанием, плаванием и верховой ездой. В итоге он скинул почти 15 кг. Поработал Арнольд и над своим произношением, брал уроки актёрского мастерства. Помимо этого, обучался карате, фехтованию, технике боя на мечах и рукопашной борьбе.

За свою работу Шварценеггер получил $ 250 тыс. В 1984 году было снято продолжение – фильм «Конан-разрушитель». В 1985-м вышло фэнтези «Рыжая Соня», где Арнольд играет воителя Калидора, просто копию Конана. Но это уже другой персонаж со своей историей.

«Терминатор», США, Великобритания, 1984 год

Арнольд мог и не сыграть одну из знаковых в своей карьере ролей. Режиссёр Джеймс Кэмерон искал на роль человека с лицом хладнокровного убийцы и пересмотрел сотни кандидатов. В их числе был О. Джей Симпсон, Лэнс Хенриксен, Мэл Гибсон, Рэнди Куэйд. Делали предложение и Сильвестру Сталлоне.

Когда Шварценеггер получил предложение, то едва не сорвался с проекта. К тому моменту он заключил контракт с другой кинокомпанией на съёмки серии фильмов про Конана и согласно договору не мог сниматься в сторонних картинах на протяжении 10 лет. Кэмерон лично встретился с продюсером Дино Де Лаурентисом и уговорил сделать для Шварценеггера исключение.

Коронная фраза Терминатора «I’ll be back» вошла в рейтинг самых популярных кинофраз. Даже сам Арнольд использовал её во время политической рекламной кампании, когда баллотировался на пост губернатора штата Калифорния.

Роль Сары Коннор могли сыграть Джина Дэвис, Дэрил Ханна и Лиа Томпсон, но работу получила Линда Хэмилтон. Которая, кстати, впоследствии стала женой Джеймса Кэмерона.

Одну из эпизодических ролей в фильме сыграл друг Шварценеггера – бодибилдер Франко Колумбу. Он воплотил образ киборга в воспоминаниях Кайла Риза, где Терминатор проникает в лагерь людей и устраивает перестрелку.

После феноменального кассового успеха в 1991 году вышло продолжение «Терминатор-2: Судный день». В 2003-м Шварценеггер вновь вернулся к роли киборга в фильме «Терминатор-3: Восстание машин». Съёмки четвёртой части «Терминатор: Да придёт спаситель» пришлись на период пребывания Арнольда на посту губернатора, поэтому киборга сыграл бодибилдер Роланд Кикинджер, которому наложили цифровое лицо Шварценеггера.

В 2015-м Арнольд снялся в пятой части франшизы «Терминатор: Генезис», а в 2019 году – в шестой – «Терминатор: Тёмные судьбы».

«Детсадовский полицейский», США, 1990 год

К тому времени Арнольд зарекомендовал себя как хороший комедийный актёр, поэтому в роли полицейского, работающего под прикрытием воспитателем, чувствовал себя уверенно. Правда, получил роль Шварценеггер не сразу. Изначально Айвен Райтман хотел взять Билла Мюррея, с которым уже работал над двумя частями фильма «Охотники за привидениями».

«Последний киногерой», США, 1993 год

Несмотря на то что публика встретила фильм очень тепло, а в прокате он не только отбил бюджет, но и собрал приличную кассу, критики разнесли боевик в пух и прах. Только годы спустя «Последний киногерой» получил статус культового и попал в списки фильмов, которые можно пересматривать несколько раз.

В боевике можно заметить яркие камео. Например, когда Джек Слейтер (Шварценеггер) и мальчик Дэнни приезжают в полицейский участок, то встречают там Шэрон Стоун в образе писательницы из «Основного инстинкта». А позже – Роберта Патрика в образе киборга из «Терминатора-2».

«Подарок на Рождество», США, 1996 год

На этот раз Шварценеггер снялся в семейной комедии, безо всяких экшен-сцен и перестрелок. Его герой – вечно занятый клерк, который пропускает все важные мероприятия в семье. В канун Рождества он вспоминает, что не купил подарок для сына, который мечтает об игрушке Турбомене. Но она оказывается настолько популярной, что её раскупили во всех магазинах.

Остался лишь единственный экземпляр, и горе-отец готов на всё, чтобы тот достался ему. Однако у него есть соперник – такой же папаша, вспомнивший о презенте в последний момент.

«План побега», США, 2013 год

Два давних соперника – Железный Арни и Слай – давно хотели сняться в одном проекте, но в силу занятости у них это не получалось многие годы. Шварценеггер сыграл небольшую роль в фильме Сталлоне «Неудержимые», однако «План побега» стал первой картиной, где два брутальных, пусть и постаревших актёра образовали тандем.

Героя Сталлоне – мастера по системам безопасности – обманом заманивают в ловушку супертюрьмы. Сбежать он может лишь при помощи заключённого Ротмайера (Шварценеггер).

«Возвращение героя», США, Южная Корея, 2013 год

Первый фильм, в котором Арнольд Шварценеггер снялся сразу после завершения политической карьеры. По сюжету его герой – немолодой шериф маленького тихого городка. Но так сложилось, что именно через этот город лежит путь беглого наркобарона. Пока он мчит к границе с Мексикой, его подручные расчищают путь, убивая всех на своём пути. Однако шериф Оуэнс когда-то был одним из лучших копов Лос-Анджелеса.

«Заражённая», США, Швейцария, 2014 год

Арнольд согласился сниматься в этом фильме бесплатно. Во-первых, ему хотелось попробовать себя в серьёзном жанре, а во-вторых, очень понравился сценарий. Его герой – убитый горем отец, который узнает, что его дочь инфицирована опасным вирусом. Она медленно превращается в зомби и согласно правилам отец должен передать девушку в карантинную зону. Но он решает быть с дочерью до конца и увозит её на семейную ферму.

«Фубар», США, 2023 год

Одна из последних киноработ Шварценеггера. В этом году ожидается второй сезон шпионского боевика, где отец и дочь скрывают друг от друга тайну. Оказывается, оба являются оперативниками ЦРУ и много лет держат это в секрете.

Фильмы и сериалы
Джеймс Эрл
Роланд Кикинджер
Генри Хобсон
Ким Джи-ун
Памела Рид
Джон Милиус
Фил Абрахам
Фил Хартмен
Микаэль Хофстрем
Айвен Райтман
Линда Хэмилтон
Майкл Бин
Брайан Левант
Айван Райтман
Стив Ривз
Джеймс Кэвизел
Крис Прэтт
Джонни Ноксвил
Лиа Томпсон
Мария Шрайвер
Эбигейл Бреслин
Чарльз Бронсон
Джей Симпсон
Билл Мюррей
Шэрон Стоун
Сильвестр Сталлоне
Форест Уитакер
Рэнди Куэйд
Джон Мактирнан
Арнольд Шварценеггер
Джеймс Кэмерон
Джейсон Момоа
Мел Гибсон
Юрий Власов
ЦРУ