Десять лучших фильмов с Арнольдом Шварценеггером

Собрали зрелищную подборку с Железным Арни!

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Завоевав все возможные титулы в бодибилдинге, Арнольд Шварценеггер покорил и мир кино. К 30 годам он стал миллионером, а к 2024 году его состояние составило почти $ 1 млрд!

Биография Арнольда Шварценеггера

Арнольд Шварценеггер родился 30 июля 1947 года в небольшом австрийском городке Таль. Его отец Густав был полицейским, мать Аурелия работала в торговле. Оба родителя хотели, чтобы их сын выучился на практичную профессию, которая поможет в будущем встать на ноги.

Но Арнольд с детства мечтал стать богатым и знаменитым и из-за этого постоянно конфликтовал с отцом. Зарплаты полицейского едва хватало на оплату коммуналки и еду, семья жила в острой нужде. Поэтому мечты юного Шварценеггера никто всерьёз не воспринимал.

Однако Густав, наоборот, потворствовал занятиям спортом. Сначала Арнольд увлёкся футболом, но, вдохновившись такими бодибилдерами, как Рег Парк и Стив Ривз, решил заняться культуризмом.

А поворотным моментом в жизни юного Арни стала встреча с советским тяжёлоатлетом Юрием Власовым, который был для Шварценеггера кумиром. В 1961 году Власов посетил Вену в рамкам чемпионата мира по тяжёлой атлетике. За кулисами к нему подошёл худенький 14-летний парнишка и попросил автограф. Пара минут беседы, напутственные слова Власова и его последующее выступление произвели на Арнольда неизгладимое впечатление. Он был уверен, что бодибилдинг – это его стезя.

Кстати, с Юрием Власовым Арнольд встретился ещё раз, годы спустя, во время трёхдневного пребывания в Москве. В столицу Шварценеггер прилетел на съёмки «Красной жары».

Заниматься культуризмом Шварценеггер стал в 15 лет. В 18 лет его призвали в армию, где он стал механиком – водителем танка. Но даже в армейских условиях Арнольд не забросил тренировки: он соорудил из подручных средств штангу и прятал её в танке.

Он даже поехал на конкурс «Мистер Европа» среди юниоров. Победу Шварценеггер праздновал в течение двух недель на гауптвахте, куда его отправили за самоволку.

После демобилизации Арнольд некоторое время работал фитнес-тренером, а в 1966-м поехал в Лондон на конкурс «Мистер Вселенная» и, к своему удивлению, получил серебро. Как признавался позже Шварценеггер, он не рассчитывал попасть даже в пятёрку! Год спустя на этом же турнире Арнольд одержал победу, став самым молодым в истории бодибилдинга обладателем титула.

В 21 год Шварценеггер переехал в Америку. Там он продолжил спортивную карьеру и в 23 года уже выиграл турнир «Мистер Олимпия». На сегодняшний день Арнольд Шварценеггер – семикратный обладатель титула «Мистер Олимпия»! В 1988-м он организовал собственный конкурс «Арнольд Классик».

После побед на спортивном поприще Арнольд начал строить актёрскую карьеру. В первом фильме «Геркулес в Нью-Йорке», по словам самого же актёра, он выглядел не просто неубедительно, а смешно. Это заставило его записаться на курсы актёрского мастерства и поработать над акцентом.

Фильмы «Конан-варвар» и «Конан-разрушитель» имели оглушительный успех и принесли славу не только создателям проектов, но и самому Арнольду. А после выхода «Терминатора» на актёра посыпались предложения от режиссёров. Рос спрос, росли и гонорары. Например, третья часть «Терминатора» обогатила Шварценеггера на $ 30 млн.

Однако образ героя с непробиваемым лицом Железному Арни поднадоел, он боялся застрять в этом амплуа. Тогда Шварценеггер начал пробовать свои силы в комедийном жанре. Так сложился забавный тандем Арнольда Шварценеггера и Дэнни Де Вито в комедиях «Близнецы» и «Джуниор».

В 2003 году Арнольд Шварценеггер решил уйти в политику и был избран на пост губернатора Калифорнии. На это время карьера актёра встала на длительную паузу. В 2011-м, после ухода с поста губернатора, Арнольд подписал контракт на съёмки фильма «Возвращение героя».

Личная жизнь Арнольда Шварценеггера

В юности актёр встречался с учительницей английского языка Барбарой Аутланд Бейкер, парикмахершей Сью Морэй. В 1977-м на одном из званых ужинов познакомился с журналисткой Марией Шрайвер, племянницей президента Джона Ф. Кеннеди. Позже Мария вспоминала, что сначала испугалась огромного парня с выдающейся челюстью. Но он был так обаятелен, пытался шутить и скрыть свой сильный австрийский акцент, что её сердце растаяло. Позже девушка стала посещать все турниры возлюбленного и громче всех болела за него.

Весной 1986 года Мария и Арнольд поженились В браке родилось четверо детей: Патрик стал актёром, Кристина – продюсером, Кэтрин – писательницей, а Кристофер ведёт непубличный образ жизни. Кэтрин замужем за актёром Крисом Прэттом, у пары трое детей.

В 2011 году в семье разразился скандал. Стало известно о внебрачном сыне Арнольда, которого родила домработница Милдред Патрисия Баена. Арнольд признал ребёнка, а Мария Шрайвер подала на развод. Сейчас Джозефу 27 лет, он просто копия отца и также занимается бодибилдингом.

Топ-10 фильмов с Арнольдом Шварценеггером

«Геркулес в Нью-Йорке», США, 1969 год

Жанр: боевик.

Режиссёр: Артур Аллан Сейдельман.

Главные актёры: Арнольд Стэнг, Арнольд Шварценеггер.

Возрастные ограничения: 12+.

Для 23-летнего Арнольда роль Геракла, сброшенного отцом Зевсом с Олимпа и оказавшегося в современном Нью-Йорке, стала дебютом. Однако эту работу актёр ненавидит и не любит вспоминать о первом киноопыте. По словам Шварценеггера, фильм получился глупым, а он выглядел в нём ещё глупее.

В фильм Арнольд попал по счастливой случайности и, можно сказать, благодаря хитрости. Его приятель – тренер Джо Уайдер – активно советовал продюсерам взять Шварценеггера на роль молодого бодибилдера и уверял, что у него есть драматический опыт. В шутку или всерьёз заявлял, мол, парень уже успел и Гамлета сыграть в театре.

Кстати, в титрах звезда указан как Арнольд Стронг (то есть сильный), так как продюсерам фамилия Шварценеггер показалась труднопроизносимой. Возникли сложности и с сильным австрийским акцентом Арнольда. В итоге его дублировал другой актёр.

«Конан-варвар», США, Мексика, 1982 год

Первая настоящая роль, которая стала культовой. В образе Конана-варвара Шварценеггер смотрелся идеально (его не смог переплюнуть даже Джейсон Момоа в ремейке). Продюсеры не скрывали, что ищут актёра, не обладающего каким-то невероятным талантом, им важно было красивое, мощное и рельефное тело в кадре.

Сначала раздумывали над кандидатурами Сильвестра Сталлоне и Чарльза Бронсона. Однако, увидев документальный фильм «Качая железо», поняли – перед ними реальный Конан-варвар!

Чтобы добавить фигуре атлетичности, Шварценеггер полтора года занимался кардиотренировками, скалолазанием, плаванием и верховой ездой. В итоге он скинул почти 15 кг. Поработал Арнольд и над своим произношением, брал уроки актёрского мастерства. Помимо этого, обучался карате, фехтованию, технике боя на мечах и рукопашной борьбе.

За свою работу Шварценеггер получил $ 250 тыс. В 1984 году было снято продолжение – фильм «Конан-разрушитель». В 1985-м вышло фэнтези «Рыжая Соня», где Арнольд играет воителя Калидора, просто копию Конана. Но это уже другой персонаж со своей историей.

«Терминатор», США, Великобритания, 1984 год

Арнольд мог и не сыграть одну из знаковых в своей карьере ролей. Режиссёр Джеймс Кэмерон искал на роль человека с лицом хладнокровного убийцы и пересмотрел сотни кандидатов. В их числе был О. Джей Симпсон, Лэнс Хенриксен, Мэл Гибсон, Рэнди Куэйд. Делали предложение и Сильвестру Сталлоне.

Когда Шварценеггер получил предложение, то едва не сорвался с проекта. К тому моменту он заключил контракт с другой кинокомпанией на съёмки серии фильмов про Конана и согласно договору не мог сниматься в сторонних картинах на протяжении 10 лет. Кэмерон лично встретился с продюсером Дино Де Лаурентисом и уговорил сделать для Шварценеггера исключение.

Коронная фраза Терминатора «I’ll be back» вошла в рейтинг самых популярных кинофраз. Даже сам Арнольд использовал её во время политической рекламной кампании, когда баллотировался на пост губернатора штата Калифорния.

Роль Сары Коннор могли сыграть Джина Дэвис, Дэрил Ханна и Лиа Томпсон, но работу получила Линда Хэмилтон. Которая, кстати, впоследствии стала женой Джеймса Кэмерона.

Одну из эпизодических ролей в фильме сыграл друг Шварценеггера – бодибилдер Франко Колумбу. Он воплотил образ киборга в воспоминаниях Кайла Риза, где Терминатор проникает в лагерь людей и устраивает перестрелку.

После феноменального кассового успеха в 1991 году вышло продолжение «Терминатор-2: Судный день». В 2003-м Шварценеггер вновь вернулся к роли киборга в фильме «Терминатор-3: Восстание машин». Съёмки четвёртой части «Терминатор: Да придёт спаситель» пришлись на период пребывания Арнольда на посту губернатора, поэтому киборга сыграл бодибилдер Роланд Кикинджер, которому наложили цифровое лицо Шварценеггера.

В 2015-м Арнольд снялся в пятой части франшизы «Терминатор: Генезис», а в 2019 году – в шестой – «Терминатор: Тёмные судьбы».

«Детсадовский полицейский», США, 1990 год

К тому времени Арнольд зарекомендовал себя как хороший комедийный актёр, поэтому в роли полицейского, работающего под прикрытием воспитателем, чувствовал себя уверенно. Правда, получил роль Шварценеггер не сразу. Изначально Айвен Райтман хотел взять Билла Мюррея, с которым уже работал над двумя частями фильма «Охотники за привидениями».

«Последний киногерой», США, 1993 год

Жанр: боевик, фантастика.

Режиссёр: Джон Мактирнан.

Главные актёры: Арнольд Шварценеггер, Остин О’Брайен, Чарльз Дэнс.

Возрастные ограничения: 16+.

Несмотря на то что публика встретила фильм очень тепло, а в прокате он не только отбил бюджет, но и собрал приличную кассу, критики разнесли боевик в пух и прах. Только годы спустя «Последний киногерой» получил статус культового и попал в списки фильмов, которые можно пересматривать несколько раз.

В боевике можно заметить яркие камео. Например, когда Джек Слейтер (Шварценеггер) и мальчик Дэнни приезжают в полицейский участок, то встречают там Шэрон Стоун в образе писательницы из «Основного инстинкта». А позже – Роберта Патрика в образе киборга из «Терминатора-2».

«Подарок на Рождество», США, 1996 год

На этот раз Шварценеггер снялся в семейной комедии, безо всяких экшен-сцен и перестрелок. Его герой – вечно занятый клерк, который пропускает все важные мероприятия в семье. В канун Рождества он вспоминает, что не купил подарок для сына, который мечтает об игрушке Турбомене. Но она оказывается настолько популярной, что её раскупили во всех магазинах.

Остался лишь единственный экземпляр, и горе-отец готов на всё, чтобы тот достался ему. Однако у него есть соперник – такой же папаша, вспомнивший о презенте в последний момент.

«План побега», США, 2013 год

Два давних соперника – Железный Арни и Слай – давно хотели сняться в одном проекте, но в силу занятости у них это не получалось многие годы. Шварценеггер сыграл небольшую роль в фильме Сталлоне «Неудержимые», однако «План побега» стал первой картиной, где два брутальных, пусть и постаревших актёра образовали тандем.

Героя Сталлоне – мастера по системам безопасности – обманом заманивают в ловушку супертюрьмы. Сбежать он может лишь при помощи заключённого Ротмайера (Шварценеггер).

«Возвращение героя», США, Южная Корея, 2013 год

Первый фильм, в котором Арнольд Шварценеггер снялся сразу после завершения политической карьеры. По сюжету его герой – немолодой шериф маленького тихого городка. Но так сложилось, что именно через этот город лежит путь беглого наркобарона. Пока он мчит к границе с Мексикой, его подручные расчищают путь, убивая всех на своём пути. Однако шериф Оуэнс когда-то был одним из лучших копов Лос-Анджелеса.

«Заражённая», США, Швейцария, 2014 год

Арнольд согласился сниматься в этом фильме бесплатно. Во-первых, ему хотелось попробовать себя в серьёзном жанре, а во-вторых, очень понравился сценарий. Его герой – убитый горем отец, который узнает, что его дочь инфицирована опасным вирусом. Она медленно превращается в зомби и согласно правилам отец должен передать девушку в карантинную зону. Но он решает быть с дочерью до конца и увозит её на семейную ферму.

«Фубар», США, 2023 год

Жанр: сериал.

Режиссёр: Джефф Т. Томас, Фил Абрахам.

Главные актёры: Арнольд Шварценеггер, Моника Барбаро.

Возрастные ограничения: 16+.

Одна из последних киноработ Шварценеггера. В этом году ожидается второй сезон шпионского боевика, где отец и дочь скрывают друг от друга тайну. Оказывается, оба являются оперативниками ЦРУ и много лет держат это в секрете.