Стало известно, кто исполнит главную роль в новом фильме Роберта Земекиса

Дженнифер Лопес сыграет главную роль в новом фильме Роберта Земекиса «Последняя миссис Пэрриш» (The Last Mrs. Parrish). Как сообщает Hollywood Reporter, это экранизация одноименного романа 2017 года Лива Константина, права на которую Netflix приобрел в 2021 году. Сценарий пишут Андреа Берлофф («Голос улиц», «Мать») и Джон Гэйтинс («Живая сталь», «Экипаж»).

© globallookpress

Психологический триллер посвящен ловкой мошеннице, которая выбирает в качестве своих следующих жертв богатую пару — Пэрришей. Подружившись с женой и соблазнив мужа, она планирует стать следующей миссис Пэрриш, но обнаруживает, что жизнь жены гораздо сложнее, чем она могла себе представить.

Недавно Лопес снялась в спортивной драме «Неудержимый» и появится в ремейке мюзикла «Поцелуй женщины-паука» режиссера Билла Кондона. Ранее она работала с Netflix над экшном «Мать» и научно-фантастическим боевиком «Атлас» со Стерлингом К. Брауном.

Фильмография Земекиса включает в себя «Роман с камнем», «Назад в будущее», «Кто подставил кролика Роджера», «Форрест Гамп» «Изгой» и «Полярный экспресс». Его последний на данный момент фильм - «Тогда. Сейчас. Потом» 2024 года.