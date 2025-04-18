Появились подробности о новом фильме режиссера Джадда Апатоу

Глен Пауэлл («Кто угодно, кроме тебя», «Я не киллер») сыграет в новом, пока безымянном фильме, режиссера Джадда Апатоу («Девушка без комплексов», «Король Стейтен-Айленда»). Как сообщает Variety, комедию о звезде кантри-вестерна в свободном падении запустила в производство кинокомпания Universal Pictures. Апатоу будет режиссировать фильм, сценарий которого они с Пауэллом пишут вместе.

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Апатоу будет продюсировать фильм в рамках своего давнего общего соглашения Apatow Productions и Universal. Их отношения начались еще в 2005 году с его режиссерского дебюта «Сорокалетний девственник», и с тех пор он снял для студии «Немножко беременна», «Приколисты», «Любовь по-взрослому» и другие.