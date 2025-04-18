Герман-младший объяснил, почему предложит Ефремову роль в фильме

Режиссер Алексей Герман-младший подтвердил в разговоре с "РГ" свое намерение предложить одну из ролей в своем будущем фильме актеру Михаилу Ефремову, который в начале апреля вышел из тюрьмы.

© РИА Новости

«Ряд СМИ написали, что я уже предложил роль, но это не так, я буду предлагать роль Михаилу Ефремову, когда у нас начнутся пробы к фильму о Сергее Эйзенштейне, - подчеркнул режиссер. - А дальше, по результатам пробы, в зависимости от того, в какой он будет физической форме, будем принимать решение»‎.

Кого именно Ефремов мог бы сыграть в новом фильме, говорить пока рано. И те публикации, в которых актеру прочат роль Ивана Грозного, Алексей Герман-младший назвал "надуманными".

На данном отрезке времени, уверен режиссер, важно просто поддержать актера, который, по понятным причинам, переживает свои не лучшие времена.

«Когда человек в беде, ему надо всегда протягивать руку помощи, нельзя закрывать перед ним двери. Каждый из нас может ошибиться, может попасть в беду, принести кому-то беду… Но дальше вопрос, как мы с этим справляемся, как мы из этого выходим, как мы искупляем…» — подчеркнул Алексей Герман-младший".

9 апреля Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП, вышел из исправительной колонии в Белгородской области, где провел около 4,5 года. Освобождение - условно-досрочное. Встречавшим его журналистам, актер сказал, что, в первую очередь, намерен заняться своим здоровьем и никаких творческих планов у него пока нет.

Между тем

Алексей Герман-младший продолжает работу над сценарием фильма о легендарном режиссере Сергее Эйзенштейне. А именно - о том, как мастер создавал свой последний фильм "Иван Грозный". Сейчас закончен первый вариант сценария, но, по словам Германа-младшего, будет и второй, и третий варианты.