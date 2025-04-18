Рецензия на седьмой сезон сериала «Черное зеркало»

Netflix высмеивает Netflix.

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Последние сезоны «Чёрного зеркала» не вызывали былых восторгов. Взять прошлую антологию. Там соседствовали отличный эпизод об онлайн-кинотеатре, который снимает грязные сериалы о пользователях, и бестолковая история о сталкере и актрисе. Последняя получила на агрегаторах оценку 5,3 — и даже такой рейтинг кажется завышенным.

Недавно на Netflix вышел седьмой сезон. Удалось ли ему вернуть интерес к антологии о технологиях? Ответ скорее положительный.

«Чёрное зеркало»: информация о сериале

Название: «Чёрное зеркало» (Black Mirror).

«Чёрное зеркало» (Black Mirror). Режиссёры: Элли Панкив, Тоби Хейнс, Хаолу Ванг.

Элли Панкив, Тоби Хейнс, Хаолу Ванг. Актёры: Рашида Джонс, Пол Джаматти, Кристин Милиоти и другие.

Рашида Джонс, Пол Джаматти, Кристин Милиоти и другие. Дата выхода: 10 апреля 2025 года.

10 апреля 2025 года. Жанр: триллер, фантастика, драма.

триллер, фантастика, драма. Сколько серий: шесть эпизодов (седьмой сезон).

шесть эпизодов (седьмой сезон). Страна: Великобритания.

«Чёрное зеркало»: где смотреть?

Все эпизоды седьмого сезона вышли 10 апреля. Есть официальные русские субтитры и много неофициальных озвучек.

Видео доступно на YouTube-канале «Red Head Sound — Перевод и Озвучивание». Права на видео принадлежат Netflix.

Не сезон, а американские горки

Новый сезон легче всего описать на примере второй серии. Мария — разработчик новых продуктов в крупной пищевой компании. Она успешна, талантлива и вот-вот получит очередное повышение. Всё меняется, когда в ту же компанию устраивается бывшая одноклассница. В прошлом эту девочку все травили, но теперь она, кажется, встала на ноги.

С Марией тут же начинают происходить странности. Она точно отправила в письме правильный рецепт, однако в финальной версии продукта допущен сокрушительный просчёт. Героиня проверяет почту — и понимает: рецепт действительно некорректен. Она доподлинно знает название любимого кафе, но из интернета становится ясно: на вывеске другие буквы. Она никогда не воровала чужое молоко, однако на камерах отчётливо видны её преступления.

Завязка столь интригующая, что невольно задаёшься вопросом: «Что за чертовщина вообще происходит? Это провалы в памяти? Или кто-то пудрит девушке мозги, переписывая цифровой код?» В итоге весь эпизод ждёшь внятной и интересной развязки. А получаешь нечто дурацкое и наспех придуманное. Как будто у режиссёра была интересная идея, однако адекватно её развить способа не нашлось. Поэтому он придумал практически магию! Из-за такого хода вместо условной девятки эпизоду ставишь максимум семёрку.

Почти весь сезон — похожие американские горки. Он изумительно начинается эпизодом про подписку. Там героиня впадает в кому из-за опухоли мозга, но ей предлагают выход — удалить поражённые ткани и заменить их технологичными. Сложность в том, что в новые ткани нужно постоянно транслировать сигнал, иначе мозг отключится. Подобный стриминг работает по принципу подписки: плати $ 300 каждый месяц и живи спокойно.

Помните, что мы имеем дело с корпорацией, которая постоянно повышает стоимость и переписывает условия. В какой-то момент она вообще превращает героиню в ходячую рекламу. Девушка рассказывает ученикам про мёд? Самое время выдать рекламу о новых медовых хлопьях! У ученика дома проблемы? Пусть послушает слоган христианской церкви. Чтобы отключить зловещую функцию, нужно всего лишь перейти на повышенный уровень подписки за 800 баксов.

Со временем история скатывается в тотальный мрак и пугает сильнее давнего эпизода о роботах-убийцах. Почему? Да потому, что появление похожей подписки вполне реалистично.

Эту серию хочется назвать одной из лучших в истории «Чёрного зеркала» и потом советовать седьмой сезон вообще всем. Но какой следующий эпизод столь же хорош? С натяжкой — пятый и шестой, а до них истории будут весьма посредственными.

К примеру, в третьем эпизоде снимают необычный фильм. В нём актрису закидывают прямо внутрь сюжета, так что она ходит по цифровым декорациям и общается с NPC. Естественно, всё идёт наперекосяк, и героиня застревает в мире кино — по причинам, которых можно было избежать парой уточнений и объяснений. Вот только в мире будущего фильмы, похоже, снимают сплошные дилетанты.

Быть может, в новом сезоне нет таких же провальных эпизодов, как «День Мэйзи» из шестого или «Рейчел, Джек и Эшли Два» из пятого. Однако и нахваливать вторую, третью и четвёртую серию особо не за что.

В итоге, помимо стартового эпизода, к однозначному просмотру стоит рекомендовать трогательный пятый, где персонаж Пола Джаматти исследует прошлое, и шестой, в котором продолжают историю об игре «Бесконечность» из четвёртого сезона. Там режиссёр продолжает умело задаваться вопросом: «Цифровая копия сознания — это просто копия или самостоятельная личность, заслуживающая уважения?»

Быть может, финальному эпизоду не хватает напряжения, которое на старте истории обеспечивал мерзкий персонаж Джесси Племонса, однако за приключениями героев всё равно интересно следить. Тем более сценарист регулярно подкидывает интересные моменты вроде встречи оригинала и копии.

Седьмой сезон «Чёрного зеркала»: стоит ли смотреть?

В новом сезоне есть несколько потрясающих серий и столько же — посредственных. Поэтому нельзя сказать, что «Чёрное зеркало» триумфально вернулось, но и ругать сезон особо не хочется. Ради лучших моментов его всё-таки стоит посмотреть.

Оценка седьмого сезона «Чёрного зеркала» — 7 из 10

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Первый, пятый и шестой эпизоды безоговорочно хороши.

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