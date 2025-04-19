Десять киноляпов в фильме «Брат 2»

Есть ли среди вас фанаты фильма «Брат 2» Алексея Балабанова? Не сомневаемся, что да. В свое время этот бесспорный шедевр многие ждали с огромным нетерпением. Кинолента действительно стала культовой вполне заслуженно, настолько, что её пересматривает и сегодняшняя молодёжь. Но, как это часто происходит, даже у классики бывают мелкие шероховатости, которые по-киношному называются «киноляпы. Не обошла эта особенность и «Брата». Читайте далее, чтобы узнать о десяти самых интересных несостыковках этого фильма.

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Итак, те самые киноляпы и несостыковки в «Брат 2»:

Хамелеон-джип

В сцене погони за Данилой и Виктором обратите внимание на колесные диски черного джипа. Они одни, когда машина преследует героев, но волшебным образом меняются на совершенно другие в момент, когда Виктор расстреливает джип из пулемета.

Времена года в кадре

Съемки фильма явно проходили в разные времена года. Это заметно по многим моментам: листве на деревьях, например. В одних сценах ее нет совсем, в других – деревья пышно зеленеют, хотя по сюжету проходит не так много времени.

Нелегальный номер

Когда Данила после броска гранаты запрыгивает в машину брата, на номерном знаке видна буква «Я». В реальных же российских номерах используются только те буквы кириллицы, которые имеют аналоги в латинице. «Я» к ним не относится. Вероятно, это сделано намеренно, чтобы номер не совпадал с реальным.

База данных с приоритетами

В полицейской базе данных на Белкина есть забавная деталь: указано наличие у него черепахи (кстати, названной Менис – как и американский партнер, что намекает на отношение), но отсутствует такая базовая информация, как дата рождения. Явно комический ход.

Загадочный трамплин

Во время погони старенькая «Копейка», едущая по ровной дороге, внезапно подлетает в воздух, будто наехала на невидимый трамплин. Откуда взялись эти «Жигули» и куда делись потом – тоже остается загадкой. Бесспорно, эффектно, но нелогично.

Руки-непоседы Данилы

В сцене в бане, когда герои обсуждают дела, положение рук Данилы (когда его показывают со спины) меняется несколько раз при смене ракурса: то они сцеплены у лица, то опущены вниз.

Самопаркующаяся машина

Подъехав к школе, Данила и Виктор паркуют машину передом к зданию. Однако, когда Данила выходит из школы, автомобиль уже стоит передом к выезду. Возможно, Виктор успел перепарковаться, но скорее всего, это просто съемочная несостыковка.

Бездонная бутылка пива

У полицейского, подошедшего к Виктору, в начале диалога в бутылке пива меньше половины. Но по ходу разговора количество напитка заметно увеличивается. Магия монтажа!

Несуществующее звание

На милицейском кителе Виктора Багрова можно разглядеть нашивку ефрейтора (одна горизонтальная полоска). Такого звания в российской милиции в то время не существовало (после рядового шёл младший сержант с двумя полосками). Звание ефрейтор милиции упразднили задолго до событий фильма.

Телепортация Ирины Салтыковой

Данила встречает Ирину Салтыкову на ТВ-6 во время съемок ее клипа буквально за минуты до начала прямого эфира передачи, где он участвует. Но как только передача начинается, нам показывают Салтыкову уже дома, в халате и с другой прической, звонящую подруге посмотреть эфир. Успела ли она так быстро добраться домой или смотрела повтор – остается вопросом.

Примечательно, что поклонникам фильма по-своему отнеслись к этим небольшим недочётам.

Только посмотрите, что они пишут (авторский стиль и орфография соблюдены):

«Фильм смотрится "на одном дыхании" и явно не до киноляпов!»

«По 5 пункту, создатели картины рассчитывали, что машина вовсе перевернется и сойдет с преследования, но, наехав на специальный бордюрчик машина проехала на 2 колесах и вернулась на свои 4, режиссеру понравился этот дубль он и он решил его оставить в фильме».

«У меня всегда возникало вопрос: куда он позвал проститутку Мерилин, и что она собиралась делать в СССР? Может на завод пойдёт работать?»

«Ещё один ляп, связанный с Салтыковой. Сначала Даня диктует сообщение на пейджер, сообщает Ирине свой номер. А позже уже она ему звонит, и речь идёт о том, что Данин номер она взяла у Демидова».

«С Салтыковой – это, действительно ляп, а не повтор передачи. Потому что сразу после передачи друзья поехали в сауну "с девочками", именно оттуда Данила отправил Ирине сообщение на пейджер и именно в сауну она ему перезвонила. К этому времени уже позвонив подруге про "посмотри, там такой мальчик губастенький". Повторить передачу просто по времени бы НЕ УСПЕЛИ».

«С копейкой сам балабанов рассказывал, что за рулем копейки и джипа были каскадеры и те что на копейке слишком увлеклись и чуть не влетели в отбойник налетев на какое ограждение, от чего машина встала на дыбы, изначально никто не планировал и на такие трюки денег просто не было».

«Про самый главный киноляп не сказали. По сюжету, старший брат прибывает в Москву в купейном вагоне и дальше после встречи с младшим братом говорит о том, что у него, мол, нехватка денег, если бы не вы, то не знаю где бы ночевал».

Важно понимать: поиск таких моментов – это не попытка принизить фильм, а скорее увлекательное занятие для внимательных зрителей и способ узнать что-то новое о процессе создания любимого фильма. Это как найти редкую марку в коллекции – фильм от этого хуже не становится, а интерес к деталям только растет.