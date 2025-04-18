Согласно «Индексу Кинопоиска Pro», аниме стало популярнее американских сериалов в России — такое произошло впервые за историю наблюдений. Статистика гласит, что в марте 2025 года японские проекты получили долю в 20% от общего интереса, тогда как американские — только 19%.

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Однако лидерами остались российские проекты, которые привлекли 36% внимания. Наиболее популярным аниме в начале 2025 года в России стал «Монолог фармацевта»: в период с 7 по 13 апреля он занял первое место «Индекса».

Отмечается, что интерес жителей России к японским анимационным сериалам растёт ежегодно. Если в 2022-м и 2023-м на аниме приходилось 15% от всего интереса за год, то в 2024-м этот показатель увеличился до 17%.