Какие фильмы покажут на фестивале Beat Film Festival

Международный фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival объявил свою программу и даты проведения. Слоган смотра в 2025 году звучит как «Не унять» — фестиваль обращается к тем, кто находится в постоянном движении и вдохновляет других.

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Фестиваль откроется фильмом об одном из самых знаменитых ныне живущих художников — немце Ансельме Кифере. «Ансельм. Шум времени» снят режиссером Вимом Вендерсом. Картина погружает в масштаб творчества Кифера, создающего монументальные полотна и гигантские инсталляции из дерева, краски, металла, травы и огня.

В фильме «Дэвид Линч: Жизнь в искусстве» режиссер вспоминает все то, что сформировало его как творца — от детства в маленьком городке до учебы в арт-школе и первых киноопытов.

Лента «The Beatles: о чем говорил Нью-Йорк» — это путешествие в Нью-Йорк 1965 года вместе с The Beatles. Пока ливерпульская четверка готовится к концерту на стадионе, город живет своей жизнью: режиссер Андрей Ужица снял поэтическую картину не только о гастролях легендарной группы, но и духе времени и моменте, в котором настоящее становится прошлым.

Фильм «Метод Pavement» инди-режиссера Алекса Росса Перри расскажет о главных умниках американского альтернативного рока 90-х тоже. Это микс из архивных кадров, съемок из недавнего реюнион-тура, репетиций мюзикла по песням Pavement (реального) и помпезного байопика (выдуманного).

«Монк в деталях» — портрет Мередит Монк, героини нью-йоркского музыкального авангарда, соратницы Филипа Гласса и Стивена Райха, чьи сочинения звучали и на перформансах в музее Гуггенхайма, и в кино, например в «Большом Лебовски». Сегодня Монк уже за 80, и в этом фильме она подводит итоги своей жизни, а о ней самой говорят ценители ее таланта, в число которых входят Бьорк и Дэвид Бирн.

Герой ленты «Модернизм, Inc.» — американский архитектор и дизайнер Элиот Нойес, который перенес принципы модернизма в корпоративный мир: он первым понял, что в хорошем бизнесе визуально прекрасно должно быть все, от логотипа до планировки офисов. В 1950-х Нойес стал арт-директором компании IBM, и те дизайн-стратегии, которые он разрабатывал и внедрял на этом посту, до сих пор вдохновляют как дизайнеров-одиночек, так и корпорации масштаба Apple.

Новая работа Александра О. Филиппа «Цепные реакции» сделана к 50-летнему юбилею классики фильмов ужасов — слэшера «Техасская резня бензопилой». Пять известных фанатов «Резни», среди которых писатель Стивен Кинг и режиссер Такаси Миикэ, рассказывают, как этот низкобюджетный хоррор повлиял на их творчество, изменил поп-культуру и прописался в коллективных ночных кошмарах.

16-й Beat Film Festival пройдет в Москве с 5 по 15 июня. Показы состоятся в киноцентре «Октябрь» в рамках проекта «Каро. Арт», кинотеатрах «Художественный», «Синема Парк Мосфильм», «Пионер», кинотеатре Дома культуры «ГЭС-2», МАММ, Лектории Музея «Гараж», центре «Зотов» и на других площадках Москвы.