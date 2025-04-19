Россия и Китай снимут совместный военный фильм

В рамках 47-го Московского международного кинофестиваля прошел брифинг, на котором рассказали подробности о новом российско-китайском фильме под рабочим названием "Союзники". Над картиной уже начали работу "Газпром-Медиа Холдинг" и китайская компания Xicheng Media Company.

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Режиссер и автор сценария - Дин Шэн, на счету которого три фильма с Джеки Чаном, "Спасти мистера Ву" и другие картины. Автор идеи - российский писатель Сергей Минаев, оператор - Дин Ю, художник-постановщик - Фэн Лиган. На главные роли рассматриваются звезды российского и китайского кинематографа, актерский состав будет объявлен позднее. Но вчера один из продюсеров Вадим Верещагин рассказал о том, что с российской стороны будут "те, кто умеют играть, а не те, у кого много подписчиков в соцсетях".

Дин Шэн рассказал о фильме следующее: «Картина расскажет об участии советских летчиков в Японо-китайской войне 1937-1945 годов. В ходе конфликта действия советской авиации неоднократно срывали стратегические наступления Вооруженных сил Японии и во многом предотвратили разгром китайских войск, развеяв миф о японской непобедимости»‎.

Александр Жаров, генеральный директор "Газпром-Медиа Холдинга", генеральный продюсер, поделился подробностями на тему, как стало возможно производство, ведь Китай - довольно закрытая в плане совместного контента страна.

«Все эти годы мы искали партнера, с которым снимем большой метр. С госпожой Жанг Ди, главой Xicheng Media Company, нам удалось найти общие ценности, взаимодополняющий творческий потенциал и, значит, устойчивый интерес к сотрудничеству и совместным проектам. После обсуждения, из длинного перечня мы выбрали формат военного фильма. Фильма о Японо-китайской войне и Великой Отечественной войне. Мы уверены, что этот фильм найдет отклик и интерес в аудиториях и Китая, и России. Как говорят наши китайские друзья и коллеги, "путь в тысячу ли начинается с первого шага". Мы этот шаг совершенно точно сделали. Наша задача создать коммерчески успешный продукт. Если это произойдет, то мы намерены пройти длинный путь рука об руку и мы верим в наши многие победы на этом пути»‎, — сказал он.

Жанг Ди в свою очередь подчеркнула: «Мы занялись производством фильма про Великую Отечественную войну и Китайско-Японскую войну, поскольку эти события интересны и совершенно точно востребованы у китайской аудитории. Кроме того, все большие картины, выходившие в прокат в преддверии юбилея Победы, также прекрасно выпускались и в России. Фильм будет снят в ко-продукции с Россией: часть команды - это российские участники, среди которых автор литературного сценария Сергей Минаев, часть - китайские кинематографисты»‎.

Вадим Верещагин добавил, что планируется масштабное производство с созданием моделей машин и самолетов того времени, потому что многое находится в музеях и недоступно для съемок воздушных боев. Не обойдется без моделирования полноразмерных макетов машин того времени.

Съемки фильма пройдут на территории Российской Федерации и Китайской Народной Республики. "Союзники" выйдут в широкий прокат в России и КНР в конце 2026 года.