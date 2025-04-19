Что нужно знать об аниме-фильме «Человек-бензопила: История Рэдзэ»

Нашумевшая аниме-адаптация манги Тацуки Фудзимото «Человек-бензопила» вышла в 2022 году. Она мгновенно обзавелась многомиллионной аудиторией и славой одного из лучших аниме-сериалов последних лет: первый сезон получил рейтинг 97 процентов на Rotten Tomatoes и оценку 8,2 на «Кинопоиске». В 2025-м на большом экране покажут долгожданное продолжение истории — на этот раз в центре событий окажется не только экспериментальный четвертый отдел Бюро общественной безопасности, но и советская шпионка, способная превращаться в бомбу. «Лента.ру» рассказывает, когда выйдет аниме «Человек-бензопила: История Рэдзэ» и чего ждать от этого проекта.

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«Человек-бензопила: История Рэдзэ»: главное о фильме

Страна: Япония

Оригинальное название: Chainsaw Man Movie: Reze-hen

Жанр: анимация, боевик, фэнтези

Режиссер: Тацуя Есихара

Студия: MAPPA

Дата премьеры: осень 2025 года

«Человек-бензопила: История Рэдзэ» — грядущий анимационный фильм, основанный на манге Тацуки Фудзимото «Человек-бензопила». Многие ожидали, что сериал 2022 года продолжится во втором сезоне, но вместо него создатели анонсировали полнометражный фильм.

Режиссерское кресло на этот раз занял Тацуя Есихара (в сериале он был постановщиком экшен-сцен). Рю Накаяму, снявшего первый сезон, критиковали за слишком плавную и медленную анимацию, которая не соответствовала резкой и динамичной эстетике манги. Ожидается, что Есихара вернет проект к истокам.

Дата выхода

О том, что историю «Человека-бензопилы» продолжит полнометражный фильм, создатели сообщили в декабре 2023 года, на аниме-фестивале Jump Festa '24. Тогда же был представлен постер — по нему стало ясно, что сюжет картины сосредоточится на героине по имени Рэдзэ (или Резе). Трейлер показали ровно через год, в декабре 2024-го, на том же Jump Festa.

В конце марта 2025 года была объявлена дата премьеры.

Премьера аниме «Человек-бензопила: История Рэдзэ» запланирована на 19 сентября 2025 года

Пока неизвестно, покажут ли фильм в России. Студия MAPPA, которая, кроме «Человека-бензопилы», занималась также производством «Атаки титанов», «Саги о Винланде» и «Магической битвы», официально из России не уходила. Однако новые проекты студии в отечественных онлайн-кинотеатрах с 2022 года не показывают (за исключением финала «Атаки титанов»).

Трейлер

Сюжет

Фильм «Человек-бензопила: История Рэдзэ» станет прямым продолжением первого сезона аниме-сериала. Но что интересно, в сериале главной героини полнометражки Рэдзэ не было. Чтобы понять, о чем расскажет фильм, стоит сначала ознакомиться с сюжетом первого сезона аниме.

Первый сезон

События аниме-сериала разворачиваются в 1990-х годах в альтернативной реальности, где люди вынуждены делить мир с демонами. Эти существа возникают из глубин человеческих страхов и представляют собой большую угрозу.

Кстати, в этой реальности продолжает существовать Советский Союз, а такие трагические события, как холокост, разработка ядерного оружия и пандемия СПИДа, были стерты из истории — их поглотили соответствующие демоны. Согласно сюжету, лишь четверо сильнейших существ сохраняют память о прошлом.

Для борьбы с ними есть специальные охотники, одним из которых становится молодой человек по имени Дэндзи. После кончины отца он вынужден выплачивать его долги и бороться с японской мафией. Дэндзи живет в сарае и перебивается мизерными заработками, но и эти копейки он вынужден отдавать якудзе.

Однажды Дэндзи попадает в ловушку, расставленную преступниками. Спасение приходит неожиданно: его верный пес Потита жертвует собой ради хозяина. Потита проникает в организм Дэндзи и заменяет собой его сердце. Это дает юноше невероятные способности: теперь он может трансформировать свои конечности в бензопилы.

Дэндзи становится полудемоном — тем самым Человеком-бензопилой

После первого же сражения Дэндзи встречает представителей Бюро общественной безопасности, которые предлагают ему вступить в ряды своих служащих. В процессе работы Дэндзи не только освобождается от долгов, но и приобретает ценный опыт, знакомясь с новыми товарищами: сосредоточенным охотником Аки, эмоциональной полудемонессой Пауэр и загадочной начальницей Макимой, к которой Дэндзи испытывает романтические чувства.

Первый сезон заканчивается появлением таинственной девушки. Она задает главному герою вопрос: кем он желает стать — «деревенской или городской мышью».

Фильм

Первый сезон аниме охватывал 37 с половиной глав манги Тацуки Фудзимото. Ожидается, что в фильме зрителей ждет адаптация глав с 40-й по 52-ю — именно в них раскрывается арка под названием «История Рэдзэ». За ней следуют еще три сюжетные линии, но пока неизвестно, войдут ли они в ленту или будут экранизированы отдельно.

Девушка по имени Рэдзэ (Резе) — гибрид человека и Демона Бомбы, союзница Демона Огнестрела и агент СССР. В манге она изображается как 16-17-летняя девушка с фиолетовыми волосами и слегка раскосыми зелеными глазами, похожими на кошачьи. На шее у Рэдзэ — чека от гранаты, которую она использует, чтобы трансформироваться. В состоянии демона Рэдзэ одета в фартук из скрепленных между собой динамитных шашек, а ее руки покрывают шнуры запала.

Голова Рэдзэ в демонической форме напоминает американскую атомную бомбу «Толстяк», которую в 1945 году сбросили на Нагасаки

Неизвестно, действительно ли ее голова является атомной бомбой, поскольку в мире «Человека-бензопилы» такого оружия попросту не существует.

Поначалу Рэдзэ стремится влюбить в себя Дэндзи из корыстных побуждений, но вскоре понимает, что ее чувства искренни, и планы девушки меняются. В итоге у парня появляются сразу два романтических интереса, так что второй сезон должен рассказать о сложном выборе Дэндзи между Макимой и Рэдзэ.

Будет ли второй сезон

Так как сюжет, который, как ожидалось, раскроют во втором сезоне, лег в основу полнометражки, возникает вопрос — а будет ли второй сезон? И если да, станет ли он продолжением полноформатного фильма или арку Рэдзе просто разобьют на серии с добавлением подробностей?

Официальных ответов на эти вопросы пока нет. Команда проекта до сих пор не анонсировала второй сезон, но «Человек-бензопила» достаточно популярен, чтобы продолжение не заставило себя долго ждать. Скорее всего, новые эпизоды выйдут в 2026 или 2027 году, уже после премьеры полнометражного фильма.

Главные персонажи аниме «Человек-бензопила»