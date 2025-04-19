Каким будет фильм «Пункт назначения: Узы крови»

16 мая в мировой прокат выйдет фильм «Пункт назначения: Узы крови». Это уже шестая картина в легендарной франшизе, герои которой стараются избежать предначертанной кончины, сражаясь при этом не с монстрами, а с самой судьбой — безжалостной и обладающей демоническим чувством юмора. «Лента.ру» рассказывает, чего ждать от возвращения «Пункта назначения», на которое у продюсеров ушло целых 14 лет.

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Дата выхода: 16 мая

Страна: США

Продолжительность: 1 час 40 минут

Режиссер: Зак Липовски, Адам Б. Стейн

В ролях: Кейтлин Санта Хуана, Брэк Бэссинджер, Ричард Хэрмон, Габриэль Роуз, Тони Тодд

О чем фильм «Пункт назначения: Узы крови»?

Студентку колледжа Стефани Льюис преследуют жуткие видения, в которых кошмарным образом уходят из жизни ее родные и близкие. За объяснением навязчивых галлюцинаций она приходит к собственной бабушке Айрис Кэмпбелл, которой, как ни удивительно, в самом деле есть что рассказать внучке. Оказывается, много лет назад, в шестидесятых, юную Айрис тоже посещали видения, благодаря которым она спаслась во время пожара в рушащемся небоскребе. Айрис удалось вывести из здания еще несколько человек — и тем самым нарушить планы высших сил, которые затем настигли выживших такими страшными способами, что бедолаги наверняка пожалели о том, что не сгинули в пожаре. Самой Айрис чудесным образом удалось спастись и записать свои методы противодействия кровожадной судьбе в специальную книжечку, которую теперь предстоит изучить Стефани. Времени у нее, разумеется, мало, а под угрозой столкновения с роком — брат, кузены, тетя с дядей и прочие родственники.

Кто сыграл главные роли?

В силу специфики франшизы шестой «Пункт назначения» традиционно не делает ставок на звезд в главных ролях. И правда, зачем платить большие гонорары актерам, героев которых могут пустить в расход еще до начальных титров? Стефани сыграла Кейтлин Санта Хуана, самое яркое достижение которой — небольшая роль в одном из сезонов сериала «Флэш». То же касается и прочих артистов. У большей части актерского состава за плечами не слишком значительные роли в сериалах или фильмах типа «Один дома 3», как у Рии Килстедт, которая играет маму Стефани. В роли бабушки Айрис снялась Габриэль Роуз, канадская актриса, когда-то появлявшаяся в культовом «Патруле времени» с Жан-Клодом Ван Даммом. Исключением в этом более или менее однородном актерском ансамбле традиционно является Тони Тодд — знаменитый исполнитель роли Кэндимена в одноименных фильмах (включая ремейк 2021 года).

Тодд вернулся к роли работника морга Уильяма Бладуорта. Этот персонаж связывает фильмы франшизы, поскольку явно осведомлен о механизмах работы судьбы больше всех остальных персонажей вместе взятых

Свое тайное знание он, впрочем, предпочитает выдавать по крупицам, предлагая страдающим молодым героям диковинные способы избежать конца (например, прикончив кого-то еще или... родив ребенка). Обычно эти методы по разным причинам невозможно реализовать на практике, из-за чего Бладуорт выглядит еще более зловещим и загадочным. Создатели «Уз крови» обещают, что новый фильм прольет свет на биографию Уильяма. Тем паче, что к этой роли Тони Тодд вернулся в последний раз — в ноябре прошлого года актера не стало. Продюсеры клянутся, что он успел отсняться во всех своих сценах.

Как создавался фильм «Пункт назначения: Узы крови»?

Еще в 2011-м, незадолго до премьеры пятого «Пункта назначения», Тони Тодд сообщил, что на случай успеха фильма у продюсеров есть идея сразу для двух продолжений, которые будут сниматься одновременно. При бюджете в 40 миллионов долларов «Пункт назначения 5» заработал в прокате 158 миллионов, однако возвращения в опасный мир франшизы пришлось ждать 14 лет. Первые серьезные разговоры о сиквеле начались в 2019-м, когда Маркус Данстэн и Патрик Мелтон (которые писали «Пилу» с четвертого по седьмой фильм) начали писать сценарий. Данстэн и Мелтон были воодушевлены работой и обещали перепридумать «Пункт назначения». Однако уже в следующем году продюсер франшизы Крейг Перри сказал, что «перезагрузка» — слишком громкое слово для нового «Пункта», и пообещал, что канонические установки останутся прежними. Также он рассказал, что сюжет будет связан с разнообразными службами быстрого реагирования — такими как скорая помощь, пожарные и полиция.

Еще через год сценаристы шестого «Пункта назначения» поменялись. До съемок проект довели Лори Эванс Тейлор («Призраки прошлого») и Гай Бьюсик, который совсем недавно в компании Джеймса Вандербилта вернул к жизни «Крик». Ознакомившись с работой Тейлор и Бьюсика сценарист самого первого «Пункта назначения» Джеффри Реддик заявил, что новая лента все же будет отличаться от привычной формулы франшизы.

На режиссерский пост претендовало два десятка человек, а в итоге его заняли Зак Липовски и Адам Стейн — постановщики независимого хоррора «Иные». Стейн и Липовски покорили продюсеров, когда прямо во время разговора по зуму инсценировали одну из страшных аварий в духе «Пункта назначения». Сделано все было очень убедительно — с использованием визуальных эффектов и предварительно отснятого материала. Не нанять таких увлеченных людей было попросту невозможно. Съемки прошли в канадском Ванкувере весной 2024-го.

Что говорят о фильме «Пункт назначения: Узы крови»?

Очевидно, что приготовленные создателями тайны останутся скрыты до официальной премьеры, однако поклонники франшизы уже строят теории. Среди них — предположение, что врагом героев «Пункта назначения» является не смерть, а ее персонифицированное воплощение — Мрачный жнец с косой. Кроме того, зрители и критики с портала ScreenRant ломают головы над тем, какие из правил, озвученных в прошлых фильмах, будут использованы в новом. В частности, означает ли название, что теперь проклятие передается по наследству? Ну и конечно, зрителей (даже скептиков) будоражат фантазии на тему того, как именно на сей раз будут убивать героев-недотеп. И превзойдут ли «Узы крови» другой фильм ужасов этого года схожей направленности — замечательную «Обезьяну» Осгуда Перкинса.

Когда выйдет «Пункт назначения: Узы крови?»

В мировой прокат новый «Пункт назначения» выйдет 16 мая и будет показываться как в обычной проекции, так и в формате IMAX. Официального российского релиза у «Уз крови» не будет, однако вполне возможно, что в параллельном прокате фильм традиционно появится спустя две-три недели.