Что известно о премьере фильма «Есть только миг» с Владимиром Ильиным

Премьера нового фильма студий "Военфильм" и "Serebro" "Есть только миг" состоится в ноябре 2025 года, в нем сыграли молодой актер Даниил Попов, а также народный артист РФ Владимир Ильин. Об этом рассказал ТАСС режиссер, народный артист России и основатель студии "Военфильм" Игорь Угольников.

"В ноябре выйдет фильм под названием "Есть только миг". <…> Мы попытались о войне сказать чуть полегче, чем делаем обычно, и снять именно комедию. Надеюсь, что зрителю она понравится. Теплая, даже в чем-то милая комедия. Но вот что касается самолетов - они там у нас летают крепко и как следует", - отметил Угольников.

Он уточнил, что Даниил Попов исполнил главную роль в фильме - он сыграл летчика, потерявшего зрение.

Кроме того, режиссер сообщил, что завершена работа над сценарием сериала "Урал фронту" - о тагильских рабочих, которые не только создавали танки на Урале, но и отправлялись на них в бой в составе уральского добровольческого корпуса. Также, по словам Угольникова, готов сценарий фильма о героической обороне города Тулы, сыгравшего ключевую роль в защите Москвы.