Какие фильмы посмотреть на выходных

Неуклюжие шведские копы, которые мечтают быть похожими на американских коллег, таинственное путешествие мальчика, продлившееся целых 8 лет, биография всем известной писательницы, криминальный мюзикл от британского рэпера и не только. Вот такой разброс в сегодняшней подборке фильмов нашей рубрики «Кино по субботам». Впрочем, у нас не бывает проблем с разнообразием рекомендуемого контента. Предлагаем тебе убедиться в этом самому.

© кадр из фильма «Быть Астрид Линдгрен»

«Копы» (Kopps), 2003

Комедийный боевик от шведского режиссера Йозефа Фареса («Лео», «Папаша»).

Сюжет разворачивается в маленьком шведском городке, где преступность практически отсутствует. Местные полицейские вместо того, чтобы ловить преступников, в основном занимаются выпечкой печенья, игрой в футбол и построением своей личной жизни. Бенни (Торкель Петерссон) мечтает о настоящей работе и героических подвигах, но вынужден довольствоваться тихой и размеренной жизнью. Все меняется, когда отделение полиции оказывается под угрозой закрытия из-за низких показателей раскрываемости. Чтобы спасти свою работу, команда решает инсценировать преступления, тем самым поднять статистику и доказать свою важность.

Как это часто бывает, благие намерения приводят к совершенно неожиданным последствиям. Инсценировки начинают выходить из-под контроля, город захлестывает волна паники, а неуклюжие полицейские оказываются втянутыми в настоящий водоворот событий.

Фильм не просто смешит, он заставляет задуматься о многих серьезных вещах: о ценности человеческой жизни, о границах дозволенного, о том, как легко потерять себя в погоне за иллюзорными целями. Юмор в фильме строится на контрасте между ожидаемым и реальным, серьезным и смешным. Режиссер мастерски играет с абсурдными ситуациями, гротескными образами и острыми диалогами, создавая неповторимую атмосферу. Если ты ценишь хороший юмор и не боишься смеяться над собой, то фильм рискует занять место в списке твоих любимых картин.

«Полет навигатора» (Flight of the Navigator), 1986

Научно-фантастический приключенческий фильм от американского режиссера Рэндала Клейзера («Белый клык», «Голубая лагуна»).

12-летний Дэвид Фриман (Джои Креймер) пропадает на восемь лет и возвращается, ничуть не постарев. К тому времени родители уже утратили веру в то, что их сын жив, а младший брат мальчика теперь его ровесник. Странности на этом не заканчиваются, и Дэвид осознает, что в его памяти полно странных воспоминаний, ранее неизвестных человечеству.

Визуально картина впечатляет — для своего времени, особенно если учитывать скромный бюджет, она выглядит потрясающе. Использование компьютерной графики было новаторским, и сцены с инопланетным кораблем до сих пор выглядят эффектно. Несмотря на то, что «Полет навигатора» — это научно-фантастический фильм, он в первую очередь рассказывает о важности семьи и дома.

Дэвид отчаянно стремится вернуться к своей прежней жизни, к своим родителям и брату. Его привязанность к семье — это то, что мотивирует героя на протяжении всего фильма. Картина остается культовой классикой, которая актуальна и спустя почти 40 лет после своего выхода.

Фильм заставляет задуматься о месте человека во вселенной и о том, что действительно важно в жизни. Рекомендуется к просмотру всем, кто ценит умную и эмоциональную научную фантастику. Особенно придется по вкусу тем, кто вырос на фильмах 80-х и тоскует по той эпохе.

«Быть Астрид Линдгрен» (Unga Astrid), 2018

Биографическая, психологическая драма от датского режиссера Перниллы Фишер Кристенсен («Мыло»).

«Быть Астрид Линдгрен» — это фильм, который погружает зрителя в мир молодой девушки, чьи мечты и стремления стали фундаментом для создания любимых миллионами детских персонажей. Картина рассказывает историю писательницы, начиная с того времени, когда она была еще совсем юной. Мы видим ее не как будущего автора, а как живого человека, который сталкивается с трудностями, переживает первую любовь, познает радости и горести жизни. Режиссер Пернилла Фишер Кристенсен сумела рассказать историю взросления Астрид, избегая шаблонных биографических ходов.

Одно из главных достоинств фильма — актерская игра Альбы Аугуст, исполнившей роль молодой Астрид. Актриса внешне похожа на писательницу, она мастерски передает ее внутреннюю силу, любопытство и оптимизм. Ее героиня — это девушка, которая не боится идти против течения, отстаивать свои убеждения и следовать зову своего сердца. Визуальная составляющая фильма также заслуживает отдельного внимания.

Кинолента наполнена красивыми пейзажами шведской провинции ХХ века, которые создают особую атмосферу и помогают лучше понять мир, в котором росла будущая писательница. Если ты давно искал вдохновляющую и трогательную историю, которая укрепит твою веру в себя и в лучшее, то обязательно удели время этому фильму — он оставит после себя неизгладимые впечатления.

«Группа 7» (Grupo 7), 2011

Полицейский триллер от испанского режиссера Альберто Родригеса («Человек с тысячью лиц», «Тюрьма 77»).

Севилья, 1987 год. В преддверии Всемирной выставки «Экспо-92» необходимо срочно очистить город от наркоторговли и преступности. Для выполнения этой грязной работы создается специальное подразделение полиции — «Группа 7». Во главе группы стоит надменный, жестокий и опытный полицейский Рафаэль (Антонио де ла Торре) и амбициозный Анхель (Марио Касас), который очень хочет карьерного роста. Для того чтобы очистить город, полицейские могут сами преступать закон — например, использовать насилие и шантаж.

«Группа 7» — это не типичная команда героев, от которых зависит благополучие города. Это скорее сборище персонажей, которые, несмотря на их служение закону, используют методы, далекие от идеалов правосудия. После того как им дается свобода действий, грань между добром и злом становится все тоньше. Каждый из персонажей имеет свои мотивы и свои слабости, которые постепенно раскрываются и обнажают их истинную сущность.

Режиссер не дает однозначных оценок действиям героев, тем самым позволяет зрителю самостоятельно поразмышлять о том, оправдывает ли цель средства, и о цене, которую приходится платить за стремление к идеалу. Операторская работа Алекса Каталана создает мрачную и напряженную атмосферу, погружая в криминальный мир Севильи. Музыка Хулио де ла Роса добавляет фильму драматизма, делает его более эмоциональным. Картину можно и нужно смотреть тем, кто ценит качественное кино, которое не боится показывать темную сторону человеческой натуры.

«Темная история» (Blue Story), 2019

Криминальный драматический мюзикл от британского рэпера и режиссера Рэпмена (Эндрю Онвуболу).

Фильм рассказывает о Марко (Майкл Уорд) и Тимми (Стивен Одубола) — лучших друзьях, выросших в разных районах Лондона, контролируемых враждующими бандами. Их дружба кажется нерушимой, но случайная стычка запускает цепь трагических событий, ставящих под угрозу все, что им дорого.

Рэпмен не пытается приукрасить реальность, а рассказывает историю максимально правдиво, без излишнего лоска и героизма. Фильм продемонстрирует зрителю жизнь в гетто — вместе с героями мы увидим, как заканчивается дружба, как легко бывает решиться на предательство, как влияет на человека любовь и ненависть и, самое важное, как легко потерять себя в круговороте насилия. Рэпмен использует уникальный стиль повествования: он вклинивается в эпизоды картины сам в роли рассказчика. Его рэп-комментарии не только объясняют происходящее на экране, но и добавляют эмоциональную окраску каждой сцене.

Молодые актеры, многие из которых дебютанты, убедительно передают характеры своих персонажей. Визуально фильм впечатляет своей готовностью показывать жестокость и насилие, камера часто находится в гуще событий. В общем, это не развлекательное кино, а тяжелый и откровенный рассказ о проблемах, которые существуют в современном обществе.