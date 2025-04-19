О чем были российские фильмы на 47-ом Московском кинофестивале

В Москве проходит 47-й Московский Международный кинофестиваль. Даты проведения с 17 по 24 апреля, в программе - более 200 картин. В этой статье сфокусируемся на российских фильмах, при этом подчеркнем, что не ставим себе целью рассказать обо всех, потому что Россия наиболее широко представлена на фестивале, в котором участвуют фильмы из 50 стран. Но расскажем о нескольких.

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В основном конкурсе три российские картины. "Планета" - дебют режиссера Михаила Архипова - двухчасовое артхаусное полотно - отсылает к 60-м годам прошлого века. Вдохновение создателям подарил режиссер Павел Клушанцев, его новаторские решения в кинематографе и снятая им картина "Планета бурь". Клушанцев и стал прототипом главного героя - советского режиссера студии научно-популярных фильмов, которого сыграл Сергей Гилев. "Семейное счастье" - вторая картина Стаси Толстой, экранизация одноименной повести Льва Толстого, в которой рассказывается, как юная девушка влюбляется в своего опекуна. Главную мужскую роль играет Евгений Цыганов. Третий фильм "Двое в одной жизни, не считая собаки" Андрея Зайцева - режиссер по праву считается фаворитом Московского кинофестиваля. Здесь были представлены практически все его фильмы. А лента "Блокадный дневник" даже получала главный приз "Золотого Святого Георгия" в 2020 году. Ранее картина "Двое в одной жизни, не считая собаки" называлась "Дорогие мои старики". В главных ролях в ней - Светлана Крючкова и Александр Адабашьян, они играют питерскую интеллигенцию - мужа и жену.

Александр Адабашьян сыграл, как сейчас принято говорить, фильмообразующую роль и в картине "Самозванцы", которая вошла в конкурс "Русские премьеры": всего в нем семь картин. "Самозванцы" - заметный дебют режиссера Марии Рейзен. В фильме две сюжетные линии - события в России 1993 года и уход в это время из жизни известного режиссера (Сергей Шакуров) - это первая. Ученица режиссера (Линда Лапиньш), которая работает в телекомпании "ВИД" (в фильме снимался Александр Политковский в роли телевизионного режиссера, а также в есть отсыл к Владиславу Листьеву), находит пленки с материалами ленты про Бориса Годунова. Как события одного смутного времени перекликаются с другим - главный ход картины.

В фильме "Мужу привет" Антона Маслова студентка Школы критики имени Валентина Курбатова - она работает на фестивале - сумела разглядеть отсыл к культовой картине "Москва слезам не верит". Главных героев сыграли Юлия Пересильд и Владимир Вдовиченков. Она - сотрудница ЗАГСа, которая давно поставила крест на своей личной жизни, он символизирует собой крепкое мужское плечо.

"Бесконечный апрель" режиссера Антона Бутакова (соавтор сценария фильма - режиссер и сценарист Алексей Федорченко) рассказывает о жителе квартиры, сквозь которую словно проходят перемены, которые принес 20-й век: войны, революции, распад СССР. "Волки" Михаила Кулунакова - это алтайский эпос о любви и ненависти: главную героиню - прекрасную девушку - похищает жестокий и нелюбимый человек. Но она любит другого, и конфликт мирным путем не решить... Фильм "Легенды наших предков" Ивана Соснина, пожалуй, самый ожидаемый в программе. По сюжету наш коллега - журналист, в исполнении Александра Яценко вместе с дочкой находит диковинных существ в российской глубинке и понимает, что без него им не выжить.

Московский кинофестиваль в этом году проходит под знаком 80-летия Победы. Этой дате было посвящено открытие, в частности, вспоминали творцов, создававших свои шедевры в военные времена, в фойе кинотеатра "Октябрь" - выставка, посвященная теме. Соответственно, много картин на военную тематику отобраны в программы. В конкурсе "Русские премьеры" такой фильм "Почтарь" Андрея Разенкова с Александром Петровым в главной роли. Он сыграл почтальона- аутиста, который во время Великой Отечественной войны не смог отдавать семьям "похоронки", и поэтому писал письма за погибших родных. Фильм "Туда" Ивана Петухова с Ириной Старшенбаум и Петром Федоровым в главных ролях - о таксисте и девушке, которую он везет на машине в Уфу. Путь неблизкий, и по дороге им обоим придется столкнуться с разными приключениями и испытаниями. Фильм вдохновлён реальными разговорами с таксистами - сценарий рождался из личных поездок режиссёра Ивана Петухова и диалогов с водителями.

В конкурсе документальное кино - "Реверс" Ивана И. Твердовского - об иностранных журналистах в зоне СВО. Напомним, что отец режиссера - также Иван - Твердовский известный документалист, один из лучших в стране. Видимо, гены при создании нового фильма сыграли не последнюю роль. Ранее Иван И. Твердовский снимал художественные фильмы, такие, как "Класс коррекции", "Зоология", "Конференция" и другие.

"Зимник" Юрия Дорохина - про российский Север, где существует много мест, куда продукты и топливо можно доставить только зимой. И это - особенность работы и крупных компаний, потому что для них "зимник" - единственная возможность получить необходимое оборудование.