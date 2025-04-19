В основном конкурсе Московского кинофестиваля представили три российские картины

Российская Газета

В Москве проходит 47-й Московский Международный кинофестиваль. Даты проведения с 17 по 24 апреля, в программе - более 200 картин. В этой статье сфокусируемся на российских фильмах, при этом подчеркнем, что не ставим себе целью рассказать обо всех, потому что Россия наиболее широко представлена на фестивале, в котором участвуют фильмы из 50 стран. Но расскажем о нескольких.

О чем были российские фильмы на 47-ом Московском кинофестивале
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В основном конкурсе три российские картины. "Планета" - дебют режиссера Михаила Архипова - двухчасовое артхаусное полотно - отсылает к 60-м годам прошлого века. Вдохновение создателям подарил режиссер Павел Клушанцев, его новаторские решения в кинематографе и снятая им картина "Планета бурь". Клушанцев и стал прототипом главного героя - советского режиссера студии научно-популярных фильмов, которого сыграл Сергей Гилев. "Семейное счастье" - вторая картина Стаси Толстой, экранизация одноименной повести Льва Толстого, в которой рассказывается, как юная девушка влюбляется в своего опекуна. Главную мужскую роль играет Евгений Цыганов. Третий фильм "Двое в одной жизни, не считая собаки" Андрея Зайцева - режиссер по праву считается фаворитом Московского кинофестиваля. Здесь были представлены практически все его фильмы. А лента "Блокадный дневник" даже получала главный приз "Золотого Святого Георгия" в 2020 году. Ранее картина "Двое в одной жизни, не считая собаки" называлась "Дорогие мои старики". В главных ролях в ней - Светлана Крючкова и Александр Адабашьян, они играют питерскую интеллигенцию - мужа и жену.

Александр Адабашьян сыграл, как сейчас принято говорить, фильмообразующую роль и в картине "Самозванцы", которая вошла в конкурс "Русские премьеры": всего в нем семь картин. "Самозванцы" - заметный дебют режиссера Марии Рейзен. В фильме две сюжетные линии - события в России 1993 года и уход в это время из жизни известного режиссера (Сергей Шакуров) - это первая. Ученица режиссера (Линда Лапиньш), которая работает в телекомпании "ВИД" (в фильме снимался Александр Политковский в роли телевизионного режиссера, а также в есть отсыл к Владиславу Листьеву), находит пленки с материалами ленты про Бориса Годунова. Как события одного смутного времени перекликаются с другим - главный ход картины.

В фильме "Мужу привет" Антона Маслова студентка Школы критики имени Валентина Курбатова - она работает на фестивале - сумела разглядеть отсыл к культовой картине "Москва слезам не верит". Главных героев сыграли Юлия Пересильд и Владимир Вдовиченков. Она - сотрудница ЗАГСа, которая давно поставила крест на своей личной жизни, он символизирует собой крепкое мужское плечо.

"Бесконечный апрель" режиссера Антона Бутакова (соавтор сценария фильма - режиссер и сценарист Алексей Федорченко) рассказывает о жителе квартиры, сквозь которую словно проходят перемены, которые принес 20-й век: войны, революции, распад СССР. "Волки" Михаила Кулунакова - это алтайский эпос о любви и ненависти: главную героиню - прекрасную девушку - похищает жестокий и нелюбимый человек. Но она любит другого, и конфликт мирным путем не решить... Фильм "Легенды наших предков" Ивана Соснина, пожалуй, самый ожидаемый в программе. По сюжету наш коллега - журналист, в исполнении Александра Яценко вместе с дочкой находит диковинных существ в российской глубинке и понимает, что без него им не выжить.

Московский кинофестиваль в этом году проходит под знаком 80-летия Победы. Этой дате было посвящено открытие, в частности, вспоминали творцов, создававших свои шедевры в военные времена, в фойе кинотеатра "Октябрь" - выставка, посвященная теме. Соответственно, много картин на военную тематику отобраны в программы. В конкурсе "Русские премьеры" такой фильм "Почтарь" Андрея Разенкова с Александром Петровым в главной роли. Он сыграл почтальона- аутиста, который во время Великой Отечественной войны не смог отдавать семьям "похоронки", и поэтому писал письма за погибших родных. Фильм "Туда" Ивана Петухова с Ириной Старшенбаум и Петром Федоровым в главных ролях - о таксисте и девушке, которую он везет на машине в Уфу. Путь неблизкий, и по дороге им обоим придется столкнуться с разными приключениями и испытаниями. Фильм вдохновлён реальными разговорами с таксистами - сценарий рождался из личных поездок режиссёра Ивана Петухова и диалогов с водителями.

В конкурсе документальное кино - "Реверс" Ивана И. Твердовского - об иностранных журналистах в зоне СВО. Напомним, что отец режиссера - также Иван - Твердовский известный документалист, один из лучших в стране. Видимо, гены при создании нового фильма сыграли не последнюю роль. Ранее Иван И. Твердовский снимал художественные фильмы, такие, как "Класс коррекции", "Зоология", "Конференция" и другие.

"Зимник" Юрия Дорохина - про российский Север, где существует много мест, куда продукты и топливо можно доставить только зимой. И это - особенность работы и крупных компаний, потому что для них "зимник" - единственная возможность получить необходимое оборудование.

Фильмы и сериалы
Зоология
Планеты
Москва слезам не верит
Волк
Волки
Класс коррекции
Антон Маслов
ПЕТРОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ
Линда Лапиньш
Александр Политковский
Андрей Разенков
Павел Клушанцев
Иван Петухов
Михаил Кулунаков
Антон Бутаков
Сергей Гилев
Владислав Листьев
Михаил Архипов
Светлана Крючкова
Александр Адабашьян
Юлия Пересильд
Владимир Вдовиченков
Алексей Федорченко
Ирина Старшенбаум
Сергей Шакуров
Евгений Цыганов
Борис Годунов
Андрей Зайцев
Петр Федоров
Лев Толстой