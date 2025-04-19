Опубликованы новые постеры фильма ужасов «Пункт назначения 6»
Кинокомпания Warner Bros. опубликовала новые постеры фильма ужасов «Пункт назначения 6». Они подчёркивают, что герои могут встретить смерть даже от сугубо бытовых предметов.
Предстоящий фильм станет первым в серии почти за 15 лет — пятая часть вышла в 2011 году. Действие новой картины будет происходить в мире служб быстрого реагирования с участием врачей, полицейских и пожарных.
Картину приурочат к 25-летнему юбилею франшизы. Режиссёрами «Пункта назначения: Кровные узы» стали Зак Липовски и Адам Б. Стейн, которые работали вместе над фильмом «Иные». Главную роль Уильяма Бладуорта вновь исполнит Тони Тодд.
Премьера ленты в мировом прокате состоится 16 мая.
Новые постеры
© Warner Bros.
© Warner Bros.
© Warner Bros.