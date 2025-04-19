Сколько эпизодов войдет во второй сезон сериала «Асока»

Как сообщают журналисты издания Collider, во второй сезон сериала «Асока» войдёт восемь эпизодов. Напомним, первый сезон получил такое же количество серий.

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Сюжет шоу «Асока» разворачивается после событий фильма «Звёздные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая». Шоу продолжает сюжет мультсериала «Звёздные войны: Повстанцы» и рассказывает об Асоке Тано — джедае и бывшей ученице Энакина Скайуокера. В первый сезон вошли восемь эпизодов.

Сериал «Асока» получил неплохие отзывы как от аудитории, так и критиков. Подробности сюжета, сроки и дата выхода продолжения шоу пока не раскрываются. Съёмки продолжения стартовали в конце марта.