Зрители оценили фильм «Грешники»

18 апреля состоялась премьера фильма «Грешники» про вампиров с Майклом Б. Джорданом. Увидеть ленту и сформировать своё мнение о ней уже успели как критики, так и рядовые зрители.

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Зрители, как и рецензенты, остались в восторге от картины. К примеру, на агрегаторе CinemaScore фильм получил от посетителей кинозалов рейтинг A — это лучше боевика «Новокаин» с Джеком Куэйдом (B). Данный рейтинг формируется на основе опроса, который представители компании проводят среди кинозрителей непосредственно на самой премьере фильма.

Напомним, сюжет ленты Райана Куглера расскажет, как братья-близнецы решают вернуться в родной город, но обнаруживают, что его заполонили вампиры. Братья начинают вести войну против кровососов.