Первые критики оценили второй сезон сериала «Андор»

22 апреля стартует второй сезон сериала «Андор» по «Звёздным войнам». Первые критики уже полностью посмотрели продолжение шоу и поделились своими впечатлениями.

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Абсолютно все сходятся во мнении, что «Андор» не просто один из лучших проектов по «Звёздным войнам», но и один их лучших сериалов в истории.

Что пишут первые критики о втором сезоне сериала «Андор»

«Теперь я могу сказать: это лучший сериал 2025 года. Также продолжение проекта закрепило его в моём рейтинге пяти лучших шоу всех времён. Оно зрелое, запутанное, бескомпромиссное и эмоциональное в таких аспектах, в которых вы этого не ожидаете…»

«Тони Гилрой представляет захватывающую и непреклонно тёмную историю, которая переопределяет далёкую-далёкую галактику… Шедевр от мира "Звёздных войн"».

«Я только что закончил смотреть второй сезон. Это абсолютно феноменально… Это не просто один из лучших проектов по "Звёздным войнам", но и один из лучших сериалов в истории».

«Второй сезон — шедевр. Это не просто лучшие «Звёздные войны», но и один из лучших сериалов за последние годы. Эмоциональный, интенсивный, амбициозный, глубокий и умный…»

Всего во второй сезон войдёт 12 эпизодов — их будут выпускать по три серии разом еженедельно в онлайн-кинотеатре Disney+. Финальные эпизоды выйдут 13 мая, они плавно подведут события шоу к фильму «Изгой-один: Звёздные войны. Истории».