Чем привлекает новый сезон сериала «Позолоченный век»

«Если вы вышли замуж не за того парня, то у вас будут проблемы на всю жизнь», — так говорит создатель «Позолоченного века» Джулиан Феллоуз, подводя итог одного из многочисленных тематических течений третьего сезона исторического сериала.

© Кадр из сериала «Позолоченный век»

Он выходит в эфир на канале HBO в июне этого года.

Если в первом и втором сезонах «Позолоченного века» речь шла о семьях, пытающихся проникнуть в высшее общество Нью-Йорка, то в третьем основное внимание уделяется позолоченной клетке, в которой оказываются женщины, попавшие туда. Наследница Глэдис Рассел, которую играет Таисса Фармига, хочет выйти замуж за мужчину, которого любит. Но её мать, Берта (впечатляющая Кэрри Кун), настаивает на более выгодном с социальной точки зрения браке с герцогом Букингемским (Бен Лэмб). И это несмотря на то, что английский аристократ гораздо больше заинтересован в огромном состоянии Расселов, чем сама Глэдис.

Пегги Скотт (Дене Бентон), тем временем, ухаживает за высоким, образованным доктором из чёрной элиты Ньюпорта только для того, чтобы затем открыть ящик Пандоры, который существует внутри него. Вопрос в «Позолоченном веке» не только в том, кто выйдет замуж по любви, но и в том, насколько глубоко социальные и экономические свободы женщин были связаны с выбором мужа, разумно ли вообще ставить это чувство во главу смысла.

Кроме того, в этом сезоне не одна героиня решает вопрос о разводе. Развод без существенной вины не существовал в Америке до 1960-х годов, что делало законное расставание в конце XIX века, когда происходит действие «Позолоченного века», практически невозможным, независимо от того, насколько несчастливым (или выгодным) был этот союз.

Но даже когда расставание можно было оформить на законных основаниях, одиночество было, пожалуй, ещё хуже. Развод был табуирован и грозил социальным остракизмом, а для женщин, отстранённых от построения карьеры, общество было всем, что у них было. Когда Альва Вандербильт (вдохновительница Берты Рассел) развелась с Уильямом К. Вандербильтом в 1895 году на почве супружеской измены, она оказалась изгнанной из тех самых кругов, которыми когда-то правила. И только выйдя замуж за Оливера Бомонта год спустя, она вновь обрела опору.

По крайней мере, Алва получила от бывшего мужа единовременную денежную сумму. В «Позолоченном веке» у женщин не было практически никаких правовых гарантий, и большинство из них не имели доступа к собственным банковским счетам, не говоря уже о достаточном количестве денег на качественного адвоката.

«О разводе для рабочего класса не могло быть и речи. У вас просто не было на это денег», — говорит Феллоуз.

Однако третий сезон «Позолоченного века» — это не только ограничения эпохи, но и некоторые возможности. Джон Троттер (Бен Алерс), лакей в доме ван Рейнов, мечтает сколотить собственное состояние (и выпустить запатентованные часы). В то время как Пегги продолжает укреплять свои позиции в статусе влиятельной уборщицы, Мэриан Брук (Луиза Джейкобсон) бросает вызов привязанности к дому своей тети Агнес (Кристин Барански), чтобы стать преподавателем английского как второго языка. Агнес, кстати, не такая уж и отсталая, как кажется — она оказывается суфражисткой. А что же Джордж Рассел (Морган Спектор)? Хотя он, возможно, уже является одним из самых богатых людей в стране, он жаждет власти далеко за пределами Восточного побережья и обращает своё внимание на Дикий Запад, где и происходит действие 3-го сезона.

«Америка — это место, где можно быть амбициозным и не извиняться за это даже сейчас», — отмечает Феллоуз.

Однако амбиции в третьем сезоне — это обоюдоострый меч. Будет ли стремление миссис Рассел к социальной и исторической значимости стоить счастья её семье? Приведёт ли рискованная одержимость мистера Рассела наследством к потере состояния? И самое главное, как приток (или отток) огромного богатства изменит даже самых скромных из нас?