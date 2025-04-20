Как фильм «Семейное счастье» разрушил стереотипы в кино

Новый фильм киностудии "Рок" - "Семейное счастье" молодого режиссера Стаси Толстой (Венковой), созданный по мотивам одноименного романа Льва Толстого, разрушает все стереотипы о женщинах-режиссерах. Такое мнение высказал российский актер Владислав Ценёв, исполнивший в фильме роль Маркиза, во время пресс-конференции, посвященной киноленте, в рамках 47-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ).

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"Когда меня утвердили, я был очень рад, потому что хотел поработать со Стасей. Она действительно сломала стереотипы о женщинах-режиссерах. У меня было определенное предвзятое отношение, но она разрушила все мои устои. Ее подход к работе, размышления и взаимодействие с артистами впечатляет. Она полностью погружается в историю от начала и до конца", - отметил он.

По сюжету фильма, после утраты родителей юная девушка Маша влюбляется в своего опекуна Сергея, который был старым другом ее отца. Разница в возрасте становится настоящим испытанием для героев на пути к взаимопониманию.

Как поделилась с аудиторией режиссер, работа над картиной стала для нее очень волнительной.

"Когда я только начала работать с этим произведением, я поняла, что не имею права обращаться к языку Льва Толстого, даже несмотря на свою фамилию. Однако я осознала необходимость создать отдельное произведение и начала писать историю по мотивам романа", - рассказала она.

В фильме снялись Евгений Цыганов, Евгения Леонова, Юлия Снигирь, Ирина Розанова, Елена Морозова, Анвар Либабов, Миша Гурай и другие. Продюсерами выступили Алексей Учитель и Анастасия Акопян. Картина выйдет в 2025 году.