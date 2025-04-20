Дружинина оценила идею ремейков фильмов «Летят журавли» и «Баллада о солдате»

Народная артистка РФ Светлана Дружинина считает, что фильмы "Летят журавли" (1957) и "Баллада о солдате" (1959) никогда нельзя переснимать. Об этом она рассказала в беседе с ТАСС.

"Летят журавли" переснимать не надо, ни в коем случае. "Балладу о солдате" нельзя переснимать никогда", - поделилась мнением собеседница агентства.

В то же время Дружинина отметила, что "все зависит от того, какое кино и кто переснимает".