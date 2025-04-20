Герман-младший высказался о списке фильмов Минпросвещения

Список фильмов, рекомендованных Минпросвещения РФ для семейного просмотра, требует доработки с учетом мнения киноведов и историков. По мнению режиссера Алексея Германа - младшего, в нынешнем виде рекомендации выглядят недоработанными.

"Мне кажется, список нужно пересмотреть совместно со ВГИКом, с киноведами, потому что есть большие вопросы. <...> Сейчас этот список производит впечатление неготового", - сказал он в беседе с ТАСС.

По мнению Германа-младшего, в список попало множество "необязательных" фильмов, а важные для просмотра картины, наоборот, не попали в перечень. При этом режиссер не стал давать личные рекомендации, еще раз подчеркнув, что список требует доработки с учетом экспертного мнения историков и представителей киноиндустрии.

Ранее Минпросвещения РФ опубликовало список "золотой коллекции" кинофильмов для семейного просмотра, где картины разделены по возрастам. В перечень включены как современные фильмы, так и советская классика.