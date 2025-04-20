Герои мультсериала «Сказочный патруль» попали в миры Pixar
Уже множество раз мы сталкивались с тем, как меняет нейросеть героев разных мультфильмов — и не перестаём удивляться! В этот раз герои мультсериала «Сказочный патруль» были перенесены при помощи Midjorney в миры студии Pixar, и получилось очень классно.
Спешим показать вам результат:
- Алёнка
- Варя
- Снежка
- Маша
- Алиса
- Морок
- Саша
- Вася
- Ваня
- Железяка
- Корвин
- Несмеяна
- Любава
- Настасья
- Кика
- Мальвина
- Шикан
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