Появился русский трейлер «Последнего завтра» с Дженной Ортегой

Появились трейлер, постер и финальное локализованное название триллера "Последнее завтра" (в оригинале - Hurry Up Tomorrow). В российский прокат лента выйдет 29 мая.

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В центре сюжета - страдающий бессонницей музыкант. Встреча с таинственной незнакомкой погружает его в опасный водоворот событий, который постепенно стирает грань между реальностью и ночным кошмаром.

Одну из главных ролей в фильме исполнил известный музыкант Эйбел Тесфайе, известный под псевдонимом The Weeknd ("Идол"). Его композиции формируют настроение картины. Музыка в триллере играет с восприятием, втягивая зрителей в пространство, где эмоции обострены, а реальность изменчива. Оригинальное название фильма Hurry Up Tomorrow отсылает к одноименному альбому музыканта, вышедшему ранее в этом году.

Роли в ленте также исполнили Дженна Ортега ("Уэнсдэй") и Барри Кеоган. Режиссером проекта выступил Трей Эдвард Шульц ("Волны", "Оно приходит ночью").