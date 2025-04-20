Появился русский трейлер «Последнего завтра» с Дженной Ортегой

Появился русский трейлер "Последнего завтра" с The Weeknd и Дженной Ортегой
Появились трейлер, постер и финальное локализованное название триллера "Последнее завтра" (в оригинале - Hurry Up Tomorrow). В российский прокат лента выйдет 29 мая.
В центре сюжета - страдающий бессонницей музыкант. Встреча с таинственной незнакомкой погружает его в опасный водоворот событий, который постепенно стирает грань между реальностью и ночным кошмаром.
Одну из главных ролей в фильме исполнил известный музыкант Эйбел Тесфайе, известный под псевдонимом The Weeknd ("Идол"). Его композиции формируют настроение картины. Музыка в триллере играет с восприятием, втягивая зрителей в пространство, где эмоции обострены, а реальность изменчива. Оригинальное название фильма Hurry Up Tomorrow отсылает к одноименному альбому музыканта, вышедшему ранее в этом году.
Роли в ленте также исполнили Дженна Ортега ("Уэнсдэй") и Барри Кеоган. Режиссером проекта выступил Трей Эдвард Шульц ("Волны", "Оно приходит ночью").