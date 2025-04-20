Вышел первый тизер-трейлер хоррора «Он» с Марлоном Уайансом

Вышел первый тизер-трейлер спортивного хоррора "Он" с Марлоном Уайансом
Universal Pictures поделилась дебютным тизер-трейлером спортивного хоррора "Он" (Him, 18+) режиссёра Джастина Типпинга ("Проступки во Флэтбуше", "Чёрный понедельник").
По сюжету картины молодой футболист Кэмерон Кейд (Тайрик Уизерс) получает от неуравновешенного фаната опасную для карьеры травму, после чего его приглашают на тренировки в изолированный комплекс под крыло вышедшего на пенсию квотербека Исайи Уайта (Марлон Уэйанс).
Вскоре тренировки начинают выходить за пределы безопасных и разумных - Кэмерона окружают люди, уверенные, что стремиться к совершенству нужно абсолютно любой ценой. Постепенно Исайя начинает раскрывать тёмные стороны своей харизмы.
Роли в фильме исполнили Джулия Фокс ("Присутствие"), Тим Хайдекер ("Шоу Тима и Эрика", "Лунная база 8"), Джим Джефферис ("В норме"), а также рэперы Аким Хейз и Тьерра Уэк. Продюсер - бывший комик и видный хоррормейкер Джордан Пил ("Кей и Пил", "Прочь", "Нет", "Мы").
Музыку написал Бобби Крлич, известный под псевдонимом The Haxan Cloak ("Солнцестояние", "Все страхи Бо", "Эддингтон").
Премьера запланирована на 19 сентября 2025 года.