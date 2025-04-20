Вышел первый тизер-трейлер хоррора «Он» с Марлоном Уайансом

Universal Pictures поделилась дебютным тизер-трейлером спортивного хоррора "Он" (Him, 18+) режиссёра Джастина Типпинга ("Проступки во Флэтбуше", "Чёрный понедельник").

© Кадр из фильма «Он»

По сюжету картины молодой футболист Кэмерон Кейд (Тайрик Уизерс) получает от неуравновешенного фаната опасную для карьеры травму, после чего его приглашают на тренировки в изолированный комплекс под крыло вышедшего на пенсию квотербека Исайи Уайта (Марлон Уэйанс).

Вскоре тренировки начинают выходить за пределы безопасных и разумных - Кэмерона окружают люди, уверенные, что стремиться к совершенству нужно абсолютно любой ценой. Постепенно Исайя начинает раскрывать тёмные стороны своей харизмы.

Роли в фильме исполнили Джулия Фокс ("Присутствие"), Тим Хайдекер ("Шоу Тима и Эрика", "Лунная база 8"), Джим Джефферис ("В норме"), а также рэперы Аким Хейз и Тьерра Уэк. Продюсер - бывший комик и видный хоррормейкер Джордан Пил ("Кей и Пил", "Прочь", "Нет", "Мы").

Музыку написал Бобби Крлич, известный под псевдонимом The Haxan Cloak ("Солнцестояние", "Все страхи Бо", "Эддингтон").

Премьера запланирована на 19 сентября 2025 года.