«Токсичный мститель» с Питером Динклейджем получил новый тизер

В Сети появился очередной тизер ремейка культового трэш-хоррора "Токсичный мститель" (18+) - в нём можно увидеть, как уборщик в исполнении Питера Динклэйджа ("Игра престолов", "Чаща", "Иди ко мне, детка") жалуется на боли, после чего превращается в зелёного монстра со шваброй и крушит врагов.

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По сюжету скромного работника химического завода Уинстона увольняют после того, как он узнаёт о своей болезни. Вскоре мужчина падает в бочку с токсичными отходами и становится сверхсильным мутантом. Свои новые возможности мститель использует для борьбы с местными фриками и бандитами, которыми руководят злобные братья Гарбинджеры (Кевин Бейкон и Элайджа Вуд).

Роли в фильме исполнили Джейн Леви ("Касл-Рок", "Не дыши"), Юлиан Костов ("Белый Лотос", "Падение Лондона"), Джейкоб Тремблей ("Сумеречная зона", "Комната"), Тейлор Пейдж ("Полицейский из Беверли-Хиллз 4"), Атанас Сребрев ("Меган: к вашим услугам", "Флешбэк") и другие.

Режиссёром новой версии выступил Мэйкон Блэр ("В этом мире я больше не чувствую себя как дома").

Впервые "Токсичного мстителя" показали в 2023 году на фестивале Fantastic Fest, где он был тепло принят зрителями и критиками, оценившими запредельный уровень "безумия" создателей картины.

Премьера ленты назначена на 29 августа 2025 года.