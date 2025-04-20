Режиссер рассказал о форс-мажорах на съемке фильма «Легенды наших предков»

На 47-м Московском международном кинофестивале состоялась премьера фильма Ивана Соснина "Легенды наших предков". Картина вошла в конкурс "Русские премьеры". По сюжету журналист из Екатеринбурга (Александр Яценко) по заданию редакции оказался в затерянном среди тайги селении, где услышал старинное предание о владыке леса. Вернувшись домой, он внезапно начинает общаться с древним духом, который просит спасти исчезающих мифических созданий. Репортер вместе с 12-летней дочерью, приехавшей к нему на каникулы из Москвы, отправляется в края, почти нетронутые цивилизацией…

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В главных ролях также Антон Кузнецов, Наталья Павленкова, Александра Бабаскина и другие. Марьяна Спивак, сыгравшая в фильме жену журналиста и маму девочки, вошла в состав жюри Международного Конкурса ММКФ.

В широкий прокат картина выходит уже 1 мая.

Корреспондент "РГ" поговорил с режиссером о значении уральских легенд в его жизни и о том, как создавался фильм.

Иван, вы родились на Урале. Рассказывали ли вам эти легенды в детстве? Возможно, вы выросли на них? Насколько они близки вам?

Иван Соснин: Да, я с Урала, и вся фактура, которая есть в фильме, мне действительно близка. Но я не могу сказать, что вырос именно на этих мифических персонажах. Все-таки я рос на диснеевских мультфильмах. Но мне стало немного обидно, что моя дочь сейчас растет на современном контенте и ничего не знает о своих корнях, о легендах, которые когда-то были там - на земле ее предков. И мне захотелось рассказать о тех историях, которые мы забыли.

Были ли в работе над фильмом ситуации, когда что-то шло не так, но в итоге получилось даже лучше, чем вы изначально задумывали?

Иван Соснин: У нас, например, украли из вагончика костюм Шишиги, в котором она снималась. Но мы продолжили съемки - как-то прятали ногу, снимали актрису в бочке. А в сцене, где герои ищут Шишигу, вместо солнечной погоды, на которую мы рассчитывали, пошел дождь. Мы поняли, что он будет идти весь день, и решили снимать так. Все насквозь промокли, костюм Нулэсмурта (владыка леса в картине в мохнатом костюме - прим. авт.) потом сушили еще несколько дней. Но в итоге дождь добавил сцене атмосферы, которой так не хватало - в этом случае ситуация сработала в плюс.

Хотели бы вы отправить своих героев в другие регионы, помимо Урала, чтобы изучать местные легенды?

Иван Соснин: В фильме герои говорят, что будут писать второй том, и мне тоже хочется попробовать сделать продолжение. Если фильм хорошо пройдет в прокате, мы, может, вернемся со второй частью - а может, даже и с сериалом, где каждая серия будет посвящена отдельному региону.

Разговор с Иваном Сосниным полностью можно посмотреть на видео.

Актриса Наталья Павленкова, исполнившая роль мифического существа Шишиги, рассказала "РГ", что при создании фильма не использовалась компьютерная графика - она действительно провела большую часть съемок в воде, как и ее героиня, похожая то ли на необычную русалку, то ли на Водяного в женском обличии. Актриса также отметила работу художников по гриму и костюму (она даже оставили себе на память элементы костюма и грима) и подчеркнула, что местные легенды российских регионов незаслуженно забыты.

Конечно, мы задали актрисе вопрос о том, что она не впервые играет мифических героинь - достаточно вспомнить такие фильмы, как "Зоология" Ивана И. Твердовского или "Русалку" Даши Чаруши. "Все эти режиссеры такие талантливые, небанальные образно говоря с температурой выше, чем 36 и 6. И такие роли предлагают! И я уже всем остальным режиссерам говорю, мол, если вам нужно хвостатую, горбатую, без головы - это ко мне (смеется). Но вот Бабу Ягу сыграть бы не хотела. Их уже так много появилось, что даже неинтересно".