Опубликовано расписание выхода пятого сезона сериала «Ты»

Расписание выхода пятого сезона сериала «Ты» от Netflix
Уже 24 апреля состоится премьера пятого, финального сезона триллера «Ты». Шоу продолжит историю серийного убийцы по имени Джо Голдберг, который преследует девушек, втирается к ним в доверие, а потом сурово с ними расправляется. В финале шоу герой возвращается в родной Нью-Йорк и планирует жить обычной жизнью, однако его настигает опасное прошлое.
В пятый сезон шоу войдёт 10 эпизодов — все серии можно будет посмотреть 24 апреля на Netflix с русской озвучкой.
Расписание выхода пятого сезона сериала «Ты» от Netflix
Эпизод Дата выхода
- 1-я серия 24 апреля
- 2-я серия 24 апреля
- 3-я серия 24 апреля
- 4-я серия 24 апреля
- 5-я серия 24 апреля
- 6-я серия 24 апреля
- 7-я серия 24 апреля
- 8-я серия 24 апреля
- 9-я серия 24 апреля
- 10-я серия 24 апреля