Стало известно, кто озвучил на русском фильм «Капитан Америка 4»

Новинки кино на русском. Студия Red Head Sound объявила о релизе неофициального дубляжа блокбастера «Капитан Америка: Новый мир». Русская озвучка фильма доступна на официальном сайте RHS и на RuTube.

© кадр из фильма «Капитан Америка 4»

Новый президент США Таддеус Росс решает назначить Капитана Америку на официальную должность. Но в прошлом между ними были разногласия, и Сэм сомневается, что это хорошая идея. Этим же вечером на президента совершается покушение. Уилсон уверен, что предатель скрывается среди ближайшего окружения Росса.

Синопсис фильма

Главные роли в фильме сыграли Энтони Маки (новый Капитан Америка) и Харрисон Форд (Красный Халк). В ленте также можно увидеть Джанкарло Эспозито, Ширу Хаас и Себастиана Стэна.

«Капитан Америка: Дивный новый мир» получил достаточно низкие по меркам MCU оценки. У ленты сейчас 42 балла из 100 на Metacritic и 48% на Rotten Tomatoes.