Вышла вторая серия второго сезона сериала «Одни из нас»

Сегодня на HBO Max состоялась премьера второго эпизода второго сезона сериала «Одни из нас». Серия уже доступна для просмотра всем подписчикам сервиса.

© Чемпионат.com

Этот эпизод особенный. В нём происходит одно очень важное событие, о котором, кажется, знают даже те, кто незнаком со второй игровой частью The Last of Us.

В абзаце ниже будут серьёзные спойлеры ко второму эпизоду шоу и к The Last of Us Part 2.

В этом эпизоде Эбби убивает Джоэла на глазах у Элли, как и в игре. Эбби в шоу, в отличие от тайтла Naughty Dog, добивает персонажа, воткнув в него металлическое основание клюшки, а не наносит решающий удар по голове.

Третий эпизод выйдет 28-го числа. Финальную седьмую серию можно будет увидеть 26 мая.

К главным ролям вернулись Педро Паскаль и Белла Рамзи. К ним присоединились Кейтлин Дивер в роли Эбби, Янг Мазино, сыгравший Джесси, Изабела Мерсед в образе Дины и другие.