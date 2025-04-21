Режиссер Антон Бутаков рассказал о своем дебюте - фильме "Бесконечный апрель"
На 47-м Московском международном кинофестивале режиссер Антон Бутаков представил фильм "Бесконечный апрель", участвующий в конкурсной программе "Русские премьеры". По сюжету Веня (Сергей Колесов) - неприметный свидетель XX века - переживает революции, войны и крах СССР, оставаясь в тени истории. Его личный мир - квартира, наполненная призраками прошлого, где даже любовь, семья и утраты растворяются в бесконечной цикличности "апреля" - метафоре жизни, которая проходит мимо, но не меняется. В фильме также снялась актриса Ольга Сутулова.