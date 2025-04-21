На 47-м Московском международном кинофестивале режиссер Антон Бутаков представил фильм "Бесконечный апрель", участвующий в конкурсной программе "Русские премьеры". По сюжету Веня (Сергей Колесов) - неприметный свидетель XX века - переживает революции, войны и крах СССР, оставаясь в тени истории. Его личный мир - квартира, наполненная призраками прошлого, где даже любовь, семья и утраты растворяются в бесконечной цикличности "апреля" - метафоре жизни, которая проходит мимо, но не меняется. В фильме также снялась актриса Ольга Сутулова.

<!--/$--></div><!--/$--><!--/$--><p>Спектакль <a class="RTaEOP3l" href="/person/butakov-anton/" aria-label="Перейти к новостям по теме Антона Бутакова" data-kino_media-desktop="click_link_contentpage_person">Антона Бутакова</a> "Бесконечный апрель" по пьесе <a class="RTaEOP3l" href="/person/pulinovich-yaroslava/" aria-label="Перейти к новостям по теме Ярославы Пулинович" data-kino_media-desktop="click_link_contentpage_person">Ярославы Пулинович</a> уже несколько сезонов идет на сцене Центра современной драматургии в Екатеринбурге. Спустя несколько лет режиссер решил перенести эту историю на большой экран. Корреспондент "РГ" поговорил с режиссером о его дебюте в большом кино.</p><p> </p><p><strong>Когда вы поняли, что пьеса "Бесконечный апрель" подходит не только для сцены, но и для кино?</strong></p><p><a class="RTaEOP3l" href="/person/butakov-anton/" aria-label="Перейти к новостям по теме Антон Бутаков" data-kino_media-desktop="click_link_contentpage_person">Антон Бутаков</a>: Между постановкой спектакля и началом работы над фильмом прошло примерно два года. Раньше я не ставил перед собой цели снимать кино, но когда такая мысль появилась, первой историей, которую мне захотелось экранизировать, стала именно эта - я очень люблю спектакль, который уже шестой сезон идет в нашем театре.</p><p><strong>Для вас это дебют в кино не только как режиссера, но и как оператора. Почему возникла необходимость взять в руки камеру?</strong></p><p><a class="RTaEOP3l" href="/person/butakov-anton/" aria-label="Перейти к новостям по теме Антон Бутаков" data-kino_media-desktop="click_link_contentpage_person">Антон Бутаков</a>: Мы с оператором <a class="RTaEOP3l" href="/person/anisimov-artem/" aria-label="Перейти к новостям по теме Артемом Анисимовым" data-kino_media-desktop="click_link_contentpage_person">Артемом Анисимовым</a> начали это в шутку: он сыграл в небольшом, но запоминающемся эпизоде, а я, в свою очередь, снял несколько сцен. Одна из них, кстати, не вошла в финальный монтаж, хотя получилась очень хорошей. Думаю сделать это своей фишкой - снимать по одной небольшой сцене в каждом фильме.</p><p><strong>Изменилось ли ваше отношение к кино после этой работы?</strong></p><p><a class="RTaEOP3l" href="/person/butakov-anton/" aria-label="Перейти к новостям по теме Антон Бутаков" data-kino_media-desktop="click_link_contentpage_person">Антон Бутаков</a>: Как я уже говорил, раньше у меня не было большого желания работать в кино. Но когда начал снимать, влюбился в сам процесс - в работу над сценарием, в атмосферу съемочной площадки. Сейчас уже скучаю по этому. Единственное, что немного печалит - теперь я смотрю фильмы не как зритель, а как человек изнутри процесса: замечаю, где передымили, где пересветили, как снят тот или иной кадр.</p><p>Полностью разговор можно посмотреть на видео.</p></div><div></div></div><!--$--><div class="oMYYLnaQ" data-kino_media-desktop="bottom"><!--$--><div class="UYgUdslt"><div class="V4akD0Xc Q9k4u3es"><div class="Klof0FrQ"><div class="kjvPaqQK" data-kino_media-desktop="tags_type"><!--$--><a aria-label="Перейти к новостям по теме Фильмы и сериалы" href="/movies/" data-index="1" class="_Wp17PNO" data-kino_media-desktop="topic">Фильмы и сериалы</a><!--/$--></div><div class="kjvPaqQK" data-kino_media-desktop="tags_type"><!--$--><a aria-label="Перейти к новостям по теме Видео" href="/video/" data-index="2" class="_Wp17PNO" data-kino_media-desktop="topic">Видео</a><!--/$--></div><div class="kjvPaqQK" data-kino_media-desktop="tags_type"><!--$--><a aria-label="Перейти к новостям по теме Антон Бутаков" 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fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M2.257 2.257C1 3.524 1 5.567 1 9.638v.724c0 4.08 0 6.114 1.266 7.38C3.53 19 5.575 19 9.643 19h.723c4.069 0 6.12 0 7.377-1.257C19 16.476 19 14.433 19 10.362v-.724c0-4.07 0-6.123-1.257-7.38C16.478 1 14.435 1 10.366 1h-.723C5.566 1 3.53 1 2.257 2.257Zm7.742 7.68a3.217 3.217 0 0 1-2.255-.934 3.16 3.16 0 0 1-.936-2.249c0-.889.363-1.686.936-2.249a3.192 3.192 0 0 1 4.51 0c.572.572.936 1.37.936 2.25A3.192 3.192 0 0 1 10 9.937Zm1.354 6.392-1.381-3.082-1.382 3.082a.137.137 0 0 1-.136.1H6.518a.135.135 0 0 1-.055-.012.156.156 0 0 1-.073-.215l1.98-3.482a6.791 6.791 0 0 1-2.663-1.296.152.152 0 0 1-.018-.2l.936-1.278a.17.17 0 0 1 .179-.046.146.146 0 0 1 .05.028c.535.452 1.14.81 1.792 1.023a4.34 4.34 0 0 0 1.351.219c1.173 0 2.264-.49 3.146-1.243a.15.15 0 0 1 .154-.034.15.15 0 0 1 .074.053l.936 1.278c.054.064.045.145-.073.2-.79.653-1.709 1.07-2.663 1.296l1.981 3.482c.055.109-.009.227-.127.227H11.49a.15.15 0 0 1-.137-.1ZM10.007 5.294c-.4 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