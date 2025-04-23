Когда и где могут встретиться легенды российской и японской анимации

Легенды российской и японской анимации Юрий Норштейн и Хаяо Миядзаки могут встретиться в Японии во время Фестиваля российской культуры. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

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«‎Японские коллеги с большим интересом ждут приезда Юрия Норштейна, который должен показать свои картины. Еще он проведет мастер-класс с мультипликаторами, — сказал он в беседе с российскими журналистами в Токио, отвечая на вопрос ТАСС. — Я не исключаю, что если приедет Норштейн, два гения анимации найдут, о чем поговорить».

Приезд Норштейна в Японию планируется в ноябре.

Норштейн давно знаком с Миядзаки, который с большим уважением относится к творчеству своего российского коллеги и называл его "одним из самых великих поэтов анимации". Одной из своих любимых работ он называл "Ежика в тумане", кадр из которого висит в музее студии Ghibli в Токио, где воссоздан рабочий кабинет Миядзаки.

Швыдкой приехал в Токио на Фестиваль российской культуры в Японии, который открылся концертом солистов Санкт-Петербургского дома музыки под руководством народного артиста России Сергея Ролдугина. В программе фестиваля в этом году порядка 40 мероприятий, некоторые из них связаны с запланированным приездом Норштейна в Японию.

Фестиваль российской культуры проводится в Японии с 2006 года. Он охватил все 47 японских префектур, а в его рамках выступили свыше 11 тыс. артистов из РФ. По оценке японского МИД, фестиваль стал традиционным мероприятием, знакомящим жителей страны с балетом, музыкой, театром, цирком и другими видами искусства. Его аудитория за годы проведения уже превысила 23 млн человек.