Названа дата выхода третьего сезона антологии «Звездные войны: Видения»

Издание The Hollywood Reporter сообщило, что третий сезон антологии «Звёздные войны: Видения» выйдет на Disney+ уже 29 октября. До этого дату не объявляли.

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Логотип третьего сезона показывали ещё давно. Пока что он никак не менялся.

«Звёздные войны: Видения» — антология проектов в абсолютно разных стилях, которые не входят в канон франшизы и позволяют авторам проявить свой творческий потенциал. Во второй сезон вошли короткометражки от студий из Японии, Индии, Великобритании, Ирландии, Испании, Чили, Франции, Южной Африки и США.

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Второй сезон вышел в мае 2023 года и получил тёплые отзывы геймеров и критиков.