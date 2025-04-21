Как на «Москино» будут снимать комедию «Горе от ума»

Улицы и здания Москвы XIX века отстроят в кинопарке «Москино» для съемок полнометражной экранизации комедии Александра Грибоедова «Горе от ума», сообщается на портале мэра и правительства столицы.

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Уточняется, что среди прочего намерены построить и дом Фамусова. Декорации разработают по эскизам главного художника кинопарка Сергея Февралева, который ранее работал над такими проектами, как «Злой город», «Белый тигр» и «Анна Каренина».

Съемки фильма начнутся уже в 2025 году. Продюсерами проекта выступят Тимур Вайнштейн и Михаил Погосов.

Картина станет первой экранизацией комедии, прежде зрителю был доступен лишь телеспектакль по произведению Грибоедова, передает «Радиоточка НСН».