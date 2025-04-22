Что известно о сериале «Черный кролик» с Джудом Лоу

Фанаты Джуда Лоу уже несколько лет ждут новый сериал от Netflix «Черный кролик», в котором актеру досталась одна из главных ролей. Съемки завершились в конце 2024 года, однако информации о проекте пока не так много. «Лента.ру» рассказывает, что известно на данный момент о датах выхода серий, актерском составе и сюжете первого сезона сериала «Черный кролик».

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«Черный кролик», сериал, 2025 год: главное

Оригинальное название: Black Rabbit

Дата выхода: 2025

Страна: США

Жанр: драма, мини-сериал

Платформа: Netflix

Количество серий: 8

Режиссер: Джейсон Бейтман

Сценаристы: Зак Бейтлин, Кейт Сусман

Продюсеры: Джейсон Бейтман, Дэвид Бернон и другие.

Дата выхода

Точной даты релиза сериала пока нет, но ожидается, что он выйдет в 2025 году. Эта информация указана на официальной странице сериала на IMDb. Ее подтверждает и сервис, который отслеживает официальные даты релизов.

Премьера сериала «Черный кролик» ожидается в 2025 году

Количество серий

В первом сезоне мини-сериала будет восемь эпизодов. Их съемками руководили четыре разных режиссера, каждый работал над двумя эпизодами:

Джейсон Бейтман («Пол: Секретный материальчик», «Озарк»); Джастин Курзель («Узкая дорога на дальний север», «Макбет»); Лора Линни («Озарк»); Бенджамин Семанофф («Шершни», «Один из нас лжет»).

Джейсон Бейтман не в первый раз берет на себя роль постановщика. Он отвечал за съемки эпизодов сериалов «Озарк», «Чужак» и «Задержка в развитии». Во всех этих лентах он также сыграл главные роли. Причем за игру в последнем из них он получил «Золотой глобус» как лучший телевизионный актер — пока единственный в его карьере. В «Черном кролике» Бейтман тоже играет одного из основных персонажей.

Пока нет информации о дате выхода каждого эпизода. Трейлер сериала «Черный кролик» — 2025 тоже еще не опубликован.

Производство

Мини-сериал «Черный кролик» анонсировали еще в октябре 2022 года. Над ним работали компании Aggregate Films, Riff Raff Entertainment, Youngblood Pictures и Automatik Entertainment.

Тогда же появилась Джуд Лоу («Фантастические твари: Тайны Дамблдора», «Шерлок Холмс», «Молодой Папа») и Джейсон Бейтман.

Однако официально Netflix подтвердил, что работа над «Черным кроликом» действительно идет, лишь весной 2024 года.

Сценарий к ленте написал Зак Бейтлин, который был Уиллом Смитом в главной роли. Вместе с Бейтлином над сценарием работала его жена Кейт Сусман, для нее этот проект стал дебютным.

Пара выступает и в качестве исполнительных продюсеров «Черного кролика» вместе с Беном Джексоном («Молодой Папа», «Новый Папа»), Дэвидом Берноном («Лондон на проводе», «Я люблю своего отца»), Эндрю Хиндерейкером («Страшные сказки», «Настоящий гений»), Джастином Леви («На грани сна», «По ту сторону») и другими.

Джуд Лоу и Джейсон Бейтман тоже спродюсировали по одному эпизоду мини-сериала

Съемки сериала Нью-Йорке 15 апреля и завершились 25 сентября 2024 года.

Сюжет

Подробностей о сюжете мини-сериала очень мало. Известно, что он рассказывает о двух братьях, жизни которых пошли разными путями. Джейк Фридкен (Джуд Лоу) — владелец престижного ресторана в Нью-Йорке, который жалеет, что возобновил отношения с братом-уголовником Винсом (Джейсон Бейтман). Это решение приводит к мрачным последствиям и ставит под угрозу его карьеру.

Актеры

Netflix огласил список всех ключевых актеров, которые сыграли в сериале. Кроме Джуда Лоу и Джейсона Бейтмана, там снялись:

Эбби Ли («Безумный Макс: Дорога ярости», «Горизонты: Часть 1», «Уэйко: Последствия») — Анна, барменша из Нью-Йорка, которая не боится постоять за себя;

Сопе Дирису («Черное зеркало», «Банды Лондона», «Темные начала») — Уэс, известный музыкант и предприниматель;

Дагмара Доминчик («Подпольная империя», «Куда приводят сны», «Наследники») — Вэл, бывшая жена Джейка, которая также живет в Нью-Йорке и занимается благотворительностью;

Одесса Янг («Во все тяжкое», «Лестница», «Страна чудес») — Джен, татуировщица из Ист-Виллидж, которая связана с обоими братьями;

Клеопатра Коулмэн («Шаг вперед 4», «Отдел убийств», «Соболезную вашей утрате») — Эстель, уважаемый и популярный дизайнер интерьеров;

Крис Кой («Периферийные устройства», «Сыны анархии», «Мыслить как преступник») — Бэббит, мелкий букмекер;

Трой Коцур («CODA: Ребенок глухих родителей», «Мыслить как преступник», «CSI: Место преступления Нью-Йорк») — Джо Манкузо, еще один местный букмекер, который связан с организованной преступностью. Имеет общее прошлое с братьями Фридкен;

Амака Окафор («Развод по-английски», «Ночные вызовы», «Чисто английское убийство») — Рокси, амбициозный шеф-повара из Нью-Йорка;

Робин де Хесус («Как это делается в Америке», « Закон и порядок. Специальный корпус», «Большой рот») — Тони, еще один талантливый нью-йоркский шеф-повар;

Форрест Вебер («Больница Никербокер», «Готэм», «Черный список») — Джуниор, вспыльчивый преступник;

Чарли Рейтзас («Милый Эдвард», «Saturday Night Live», «Have You Heard of Christmas?» — молодой Винс;

Паркер Спагнуоло («Звук света», «Черный кролик», «Взгляд») — молодой Джейк;

Эттьенн Пак («Не смотрите наверх», «Ганнибал», «Закон и порядок. Специальный корпус») — Эллен Сан, детектив;

Кевин Крейг Уэст («Сорвиголова: Рожденный заново», «Не смотрите наверх», «Власть в ночном городе. Книга третья: Юность Кэнена») — Джимми Кей, еще один детектив;

Амир Малаклу («Фостеры»,»Власть», »Особо тяжкие преступления») — Навин, инвестор, который вложил средства в бизнес Джейка;

Дон Харви («Правда о деле Гарри Квеберта», « Мы владеем этим городом», «Военные потери») — Мэтт, бармен из Бруклина старой закалки;

Фрэнсис Бенхаму («Сорвиголова»), «Как бы беременна», «Женщины-убийцы») — Лиза Кляйн, журналистка из местного журнала;

Гас Бирни («Дождливый день в Нью-Йорке», «Закон и порядок. Специальный корпус», «Черный список») — Мел Уитни, начинающая актриса и ведущая;

Джон Эйлс («Погоня с дьяволом», «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон», «Звездный путь: Пикар») — Джулс Заблонски, известный художник из Нью-Йорка;

Стив Уиттинг («Поймай меня, если сможешь», «Волк с Уолл-стрит», «В Филадельфии всегда солнечно») — Энди, ростовщик и специалист по кредитным картам;

Эли Стоунер («Сорвиголова. Рожденный заживо», «Красная туфелька», «ФБР: Самые разыскиваемые преступники») — Сара;

Брайант Кэрролл («Подпольная империя», «Американская ржавчина», «Мой ужасный сосед») — Джеффи;

Майкл Кэш («Расследования авиакатастроф», «Попутчики», «Дерзкий Лос-Анджелес») — Хантер.

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