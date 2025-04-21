Опубликованы кадры со съемок комедии «Своя в доску»

В Москве стартовали съемки комедии "Своя в доску" с Ольгой Лерман ("Урок"), Виктором Хориняком ("Все, что тебя касается") и Тимофеем Кочневым ("Папины дочки") в главных ролях.

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В центре сюжета - учительница физики Алла (Ольга Лерман). У нее прекрасные отношения со школьным коллективом и учениками, но только не со своим сыном Марком (Тимофей Кочнев). Однажды он попадает в полицию - так Алла узнает, что он полтора месяца прогуливал школу и вообще хочет бросить учебу, чтобы стать профессиональным скейтбордистом.

Теперь у матери с сыном пари: не желая мириться с таким выбором отпрыска, Алла решает сама научиться кататься на скейте, и если она пройдет квалификацию на крупных соревнованиях, то Марк останется учиться в школе. Под руководством своего ученика-двоечника Гоши (Максим Карушев) она учится кататься, не подозревая, что тем самым ставит под угрозу свою карьеру и репутацию. В тоже время, благодаря новому занятию, Алла начинает лучше понимать сына и свои желания.

Режиссер фильма - Илья Лебедев.

В прошлом году проект стал победителем питчинга в киношколе "Свободное кино" и ХVII Московского питчинга дебютантов в рамках ММКФ.

Премьера - следующей весной, 2 апреля 2026 года.