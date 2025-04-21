Фильм «Кракен» с Петровым сравнили с западными блокбастерами

Хорошие актерские работы и интересный сценарий могут помочь «Кракену» заработать в российском прокате 500 миллионов рублей, заявила НСН Елена Хажинская.

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«Кракен» не является культовым кино, однако выигрывает на фоне ряда современных зарубежных блокбастеров, заявила в беседе с НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Елена Хажинская.

Лента режиссера Николая Лебедева («Легенда №17» и «Экипаж») возглавила российский кинопрокат в первые же выходные после премьеры, собрав за четыре дня 168 миллионов рублей. Над сценарием работал Алексей Сидоров («Бригада», «Т-34»), роли в картине исполнили Александр Петров, Алексей Гуськов, Сергей Гармаш и Виктор Добронравов. По мнению Хажинской, творческая команда представила в кинотеатрах достойный фильм.

«В последнее время западные блокбастеры оставляют желать лучшего, поэтому наш "Кракен" однозначно лучше, чем последний западный блокбастер. Подозреваю, авторы не пытались сделать очередное культовое кино, они сделали крепкий фильм. В целом проект гораздо лучше, чем ожидалось. Фантастический сценарий - неплохой, актерские роли хорошие, при этом графики немного. Желаю "Кракену" сборы в 500 миллионов рублей. Если заработают авторы, то заработают и кинотеатры. При этом сборы в предстоящие майские праздники будут сильно зависеть от погоды», – заявила она.

По итогу выходных второе место по сборам заняла картина «Батя 2. Дед», которая заработала 111,7 миллиона рублей. На третьем месте - спортивная драма «Диодорова. Против течения» (17,3 миллиона рублей), на четвертой строчке – фильм «Все, что тебя касается» (9,6 миллиона рублей). Собеседница НСН отметила, что российским кинотеатрам по-прежнему не хватает кассовых фильмов в прокате.

«"Диодорова" заработала заметно больше по наработке на сеанс, чем "Кракен" и "Батя" вместе взятые. Это очередной уникальный феномен якутского кино, у них очень большая посещаемость собственных фильмов. Мы видим очередной фильм якутского кинопрома, который всегда хорошо зарабатывает на старте. Кстати, "Диодорова" заработала лучше, чем многие другие якутские фильмы, прокат в Якутии лучше. "Все, что тебя касается" показал вторую неделю с колоссальным падением, у фильма и на первой неделе не было хороших результатов. Это не самое плохое кино, однако оно недомаркетированное. Глобально в кинопроме мало фильмов, которые хорошо зарабатывают. От этого страдает индустрия кинопоказа и кинопроизводства. У нас много фильмов, которые не привлекают зрителя», – уточнила Хажинская.

Ранее председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков в разговоре с «Радиоточкой НСН» допустил, что выход двух-трех блокбастеров в месяц увеличил бы кассу и другим проектам, поскольку в этом случае один флагманский фильм привлекает зрителей в кинотеатр и знакомит их трейлерами других новинок проката.