Сергей Бурунов сыграл водителя в ролике для «Москино»

Команда кинопарка «Москино» во главе с режиссером Иваном Голомовзюком сняла серию скетчей про стереотипы в кинопрофессиях с участием известного актера Сергея Бурунова. Во второй серии он перевоплотился в водителя, который знает о кино всё и даже больше.

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В первой серии Бурунов сыграл звукорежиссера, который учит стажера правилам жизни на площадке.

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Ролики были презентованы в День российского кино, а сняты на натурных площадках кинопарка «Москино». Всего выйдет шесть серий, каждая расскажет о тех или иных стереотипах, которые живут на съемочных площадках.

Кроме того Сергей Бурунов озвучил аудиогид для пешеходной экскурсии по самым интересным локациям кинопарка «Москино». Он раскрывает секреты создания декораций, какие проекты в них были сняты и тонкости кинопроизводства в кинопарке.