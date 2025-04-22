Что известно о втором сезоне «Тайги»

Развязка финала удивила.

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«Тайга» — главный российский сериал весны. Весь сезон зрители следили за серийными убийствами и вычисляли маньяка. Финал многих удивил и оставил задел на продолжение. Чем закончилась история и когда ждать второй сезон?

«Тайга»: информация о сериале

Название: «Тайга».

«Тайга». Режиссёр: Александр Касаткин.

Александр Касаткин. Актёры: Григорий Чабан, Наталья Земцова, Дарья Екамасова и другие.

Григорий Чабан, Наталья Земцова, Дарья Екамасова и другие. Дата выхода: 5 марта 2025 года.

5 марта 2025 года. Жанр: детектив, драма, триллер.

детектив, драма, триллер. Сколько серий: восемь эпизодов.

восемь эпизодов. Страна: Россия.

«Тайга»: где смотреть?

Все восемь эпизодов уже вышли в онлайн-кинотеатре Premier.

Видео доступно на YouTube-канале «Онлайн-кинотеатр Premier». Права на видео принадлежат Premier.

О чём сериал «Тайга»

«Тайга» — сериал о маленьком таёжном городе, полном хтони и моральных страданий. Местные вусмерть напиваются, не могут наладить семейные отношения и мечтают перебраться в место получше, желательно в Москву.

В первом же эпизоде город одолевает новая напасть. Кто-то убивает маленькую девочку из неблагополучной семьи и не оставляет ни малейшего следа. Опытные следователи, у которых тоже хватает личных проблем, понимают: это не последняя трагедия. Их теория быстро подтверждается.

Чем закончился первый сезон «Тайги»

Весь сезон режиссёр умело водил зрителя за нос. Казалось, что убийства совершает священник, местный дурачок или супруга следователя Зимина, которой осточертели материнство и жизнь не для себя. К финалу главным подозреваемым стал следователь Демидов, один из главных героев сериала. Всё же его коллега Лида нашла в машине ДНК одной из жертв.

Вот только Демидов оказался ни при чём. Сам он начал подозревать в преступлениях жену Аглаю. Она всегда была доброй, заботливой и тихой — однако именно в этом омуте отыскались черти. Демидов выяснил, что настоящая Аглая давно погибла, а его жена носит чужое имя. На самом деле она — Нина по кличке Хвост. Именно это прозвище в одном из эпизодов произнёс душевнобольной.

Почему Аглая творила такие безумства? Оказывается, у неё было суровое детство — с ужасной мамой и погибшей сестрой. Из-за травмы Аглая получила расщепление личности и решила: матери страдают из-за детей. Если их забрать, женщины встанут на путь исправления.

Проблема в том, что следователи не знают всего, поэтому задерживают Демидова. Когда правда вскрывается, Аглая уже сбегает.

Что будет во втором сезоне «Тайги»

«Тайга» вряд ли станет сериалом-антологией, где в каждом сезоне — новая история. Всё же зрителю уже полюбились Демидов, Лида и другие персонажи. Именно они стали важной причиной популярности.

Вероятно, герои продолжат охоту за Аглаей. Что, если она отправится в новое место и продолжит преступления? Или вообще найдёт другого сломленного психопата и будет действовать его руками?

Дата выхода второго сезона «Тайги»

Премьера второго сезона в онлайн-кинотеатре Premier неизбежна. По предварительным данным, посмотреть сериал удастся осенью 2026 года.