Они подарили нам сказку: что стало с актерами «Приключений Буратино»

Спустя 50 лет после премьеры телефильма «Приключения Буратино» сказка возвращается на экраны. В прокате новая история появится 1 января 2026 года. Любимая киносказка же всех россиян, снятая по мотивам произведения Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино», впервые была показана зрителям зимой 1975 года. В культовой ленте снялись как и совсем юные актеры, так и уже известные на тот момент артисты. Многих из них спустя 47 лет после выхода сказки уже нет в живых. Как сложились судьбы актеров, сыгравших главных персонажей в «Приключениях Буратино», — в материале «Вечерней Москвы».

© Кадр из фильма

Буратино / Дмитрий Иосифов

До роли Буратино Дмитрий Иосифов планировал быть фигуристом, но после переключился на кино. Окончил ВГИК. За свой карьерный путь сыграл в 17 лентах, срежиссировал 10 картин, снял около 40 рекламных роликов. В том числе был одним из режиссеров второго сезона реалити-шоу «Последний герой». Его заключительной работой стал многосерийный фильм «Елизавета», где главную роль исполнила Марина Александрова. В браке с художницей по костюмам Натальей у него родились трое сыновей.

Мальвина / Татьяна Проценко

Татьяна Проценко училась на киноведческом отделении ВГИКа, после — в Литинституте. Актрисой она не стала, почти всю жизнь проработала редактором, журналистом, поэтессой. Была членом Международной федерации журналистов. Также дублировала четыре популярных зарубежных фильма, в том числе мюзикл «Ла-Ла Ленд». Дважды была в браке. Первый распался. Второй, с коллегой по издательству Алексеем Войтюком, был счастливым и продлился 15 лет. У Татьяны двое детей — дочь Анна и сын Владимир, которые родились в разных браках. Ее не стало в 53 года. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Пьеро / Роман Столкарц

После «Приключений Буратино» Роман Столкарц, исполнивший Пьеро, в кино больше не играл. Актерская карьера его не привлекала — юноша решил стать врачом, как и его родители. В 90-х он вместе с семьей эмигрировал в Израиль, там устроился работать педиатром. Получил звание майора ЦАХАЛ (вооруженных сил Израиля). Женился, стал отцом четверых детей.

Карабас-Барабас / Владимир Этуш

Владимир Этуш был прославленным артистом задолго до роли в «Буратино», но Карабас-Барабас в его исполнении стал незабываемым персонажем. Помимо съемок, Этуш преподавал в Щукинском училище, а после стал ректором учебного заведения. Артист четырежды был в браке, в предпоследнем из них появилась дочь Раиса. Скончался на 97-м году жизни от остановки сердца.

Артемон / Томас Аугустинас

После съемок в «Буратино» Томас Аугустинас больше не появлялся на экранах. Семья Томаса переехала в Канаду, в Оттаве он окончил школу бизнеса и стал предпринимателем. Во время съемок юный Томас влюбился в Мальвину — Таню Проценко. Он старался завоевать ее сердце комплиментами, подарками и прочими знаками внимания. Однако его чувства остались без ответа.

Арлекино / Григорий Светлорусов

Больше всего неподтвержденной информации и слухов связано с актером, исполнившим роль Арлекино, Григорием Светлорусовым. По одной из версий, он стал разведчиком после того, как окончил Высшую школу КГБ. По другой — был сотрудником НИИ, предпринимателем. В отношении Григория завели дело о мошенничестве, он бежал в Соединенные Штаты Америки, где занялся продвижением кинофильмов на рынок России.

Кот Базилио и Лиса Алиса / Ролан Быков и Елена Санаева

На участии Ролана Быкова в «Золотом ключике» настояла его супруга Елена Санаева, исполнившая там же лису Алису. В результате супружеская пара блестяще сработала в дуэте. После кота Базилио у Быкова было еще множество удачных работ в кино. В том числе в тандеме с женой. Среди самых известных совместных картин — «Дни хирурга Мишкина», «Деревня Утка», «Искренне «ваш...». Быкова уже 25 лет нет в живых. Когда супруг скончался, Санаева вместо него стала управлять детским фондом. Сейчас ей 80 лет.

Дуремар / Владимир Басов

После участия в «Золотом ключике» Владимир Басов исполнил роли в таких культовых картинах, как «Мимино», «Москва слезам не верит», «Приключения Электроника». Также срежиссировал четыре картины. Трижды женился. Второй союз подарил ему сына Владимира, третий — дочь Елизавету и сына Александра. После перенесенного инсульта появились нарушения в ходьбе, стала плохо двигаться левая рука. Второй инсульт на 65-м году жизни стал смертельным.

Папа Карло / Николай Гринько

Николай Гринько исполнил более 150 ролей. Среди самых известных — профессор из «Сталкера», отец Криса из «Соляриса» и профессор Громов из «Приключений Электроника». Детей у Гринько не было. Скончался в 1989 году от рака крови.

Еще один любимый фильм детства у многих — «Приключения Электроника». Он вышел в 1980 году и сразу же завоевал популярность среди детей и взрослых, став по-настоящему культовы. Как сложились жизни главных звезд картины, — в материале «ВМ».