Евгений Баженов оценил шансы сериала по «Гарри Поттеру»

Фанаты «Гарри Поттера» в любом случае посмотрели бы новый сериал, однако актерский состав может вызвать у зрителей вопросы, заявил НСН Евгений Баженов.

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Иногда продюсеры выбирают актеров на роль, создавая повод для пиара проекта, однако сериал по «Гарри Поттеру» не нуждается в дополнительной рекламе, допустил в беседе с НСН блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian).

Ранее телевизионный сервис HBO официально утвердил британского актера Паапа Эссьеду африканского происхождения на роль профессора зельеварения Северуса Снейпа. Не все фанаты позитивно приняли новость, отмечая, что более органично в этой роли смотрелся бы Адам Драйвер. Баженов также назвал спорным выбор сервиса.

«По крайней мере про новый проект говорят, хотя с другой стороны, это "Гарри Поттер" и о нем в любом случае бы говорили. Очень спорный выбор актера, но, как показывает практика, в последнее время уже непонятно, что важнее продюсерам: привлечь внимание или само кино. К примеру, если вспомнить последние проекты Disney, ощущение, что есть тренд вызывать обсуждения, хотя на сам фильм это плохо влияет», — заявил он.

Сериал будет представлен не раньше 2027 года. Известно, что образ Альбуса Дамблдора воплотит шестикратный обладатель премии «Эмми» американский актер Джон Литгоу. Роль Хагрида исполнит комик и актер Ник Фрост, Аргуса Филча сыграет Пол Уайтхаус (Сэр Кадоган в «Гарри Поттере и узнике Азкабана»), профессора Квиринуса Квиррелла - Люк Таллон. Как отметил BadComedian, сериал будет интересен аудитории, поскольку фанаты не упустят возможности посмотреть на новое воплощение вселенной Гарри Поттера.

«Аудитория, которая когда-то смотрела "Гарри Поттера", подросла, у них дети подрастают. Если сейчас выйдет новый "Гарри Поттер", естественно, фанаты будут это смотреть, их дети познакомятся с этим миром. Это стандартный ход для любой вселенной, которая обновляется такими шагами. Так было со "Звездными войнами" и с "Властелином колец". Студии пытаются мыслить такими пространствами. Это будет не какой-то спин-офф, не "Фантастические твари", а новый Гарри Поттер, его обязательно будут смотреть», — пояснил Баженов.

Франшиза «Фантастические твари», включающая три книги и фильма, стала приквелом к фильмам о «Гарри Поттере». Однако это не принесло Warner Bros. коммерческого успеха. В частности, картина «Фантастические твари: Тайны Дамблдора», представленная в 2022 году, стала самым неудачным проектом по кассовым сборам по вселенной Гарри Поттера, напоминает «Радиоточка НСН».