Netflix ведет переговоры с Леонардо Ди Каприо

Сервис Netflix сейчас вовсю ведёт переговоры с Леонардо Ди Каприо о громком камео в нашумевшем сиквеле «Однажды в… Голливуде». Как пишет инсайдер Джефф Снайдер, за возвращение к роли полюбившейся звезды Рика Далтона платформа предложила актёру аж $3 миллиона всего за один съёмочный день.

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Однако сам Лео не верит в будущее фильма, над режиссурой которого не будет работать Квентин Тарантино. Сейчас он отказывается от съёмок в продолжении, хотя в ходе переговоров гонорар может вырасти до 4-5 миллионов долларов. Но искусство не продаётся!

Новости о создании продолжения ленты появились ещё в начале апреля. В режиссёрское кресло продюсеры пригласили небезызвестного Дэвида Финчера, а главную роль может сыграть Брэд Питт.