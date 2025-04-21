Когда состоится церемония «Оскара» в 2026 году

Американская академия кинематографических искусств и наук объявила даты ключевых событий 98-й церемонии вручения кинопремии «Оскар». Торжественное мероприятие состоится 15 марта 2026 года, а список номинантов будет обнародован 22 января того же года.

© nsn.fm

Информация о датах появилась в официальном аккаунте Академии в соцсети X. Организаторы призвали зрителей заранее запланировать участие.

Премия «Оскар» ежегодно вручается с 1929 года и является одной из самых престижных наград в индустрии. С 2002 года церемония проходит в театре Dolby в Лос-Анджелесе.

На последней церемонии, которая прошла 2 марта, триумфатором стала драма «Анора» с участием российских актеров Юры Борисова и Марка Эдельштейна. Фильм получил пять наград, включая статуэтки за лучший фильм, режиссуру и оригинальный сценарий. Среди лауреатов также оказались Эдриан Броуди, Киран Калкин и Зои Салдана, передает «Радиоточка НСН».